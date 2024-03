Perfektes Wetter, beste Stimmung: Einen echten Raketenstart hat die SZ-Laufgruppe am Sonntag beim Griff nach den Halbmarathon-Sternen hingelegt. Trainer Alexander Schwarz und sein Betreuerteam vom TSV Laupheim jedenfalls waren hochzufrieden.

„Unheimlich beeindruckend war die Riesenanzahl an Leuten, die sich da Punkt 9 Uhr auf dem Kulturhaus-Parkplatz versammelt hat. Und alle waren total motiviert“, sagte Schwarz. Nur ein paar wenige der rund 70 angemeldeten Läuferinnen und Läufer konnten termin- oder krankheitsbedingt nicht dabei sein. Und sie durften sich durchaus grämen, denn es passte alles beim Auftakt. Auch das Wetter, das weitaus schlechter vorhergesagt war. „Ich hatte mit kälteren Temperaturen gerechnet“, räumte Alex Schwarz ein. Doch diese seien mit um die zehn Grad geradezu perfekt gewesen.

So konnte er die Aufwärmeinheit mit Gymnastik- und Dehnübungen relativ kurz halten, ehe es nach dem obligatorischen SZ-Gruppenfoto losging. Nicht wenige hatten sich drei Tage zuvor beim Shopping-Event in Harry’s Sportshop in Laupheim noch bei fachlicher Beratung die passende Ausrüstung zugelegt - denn manch einer oder eine betrat mit der Teilnahme am Projekt totales Neuland oder erwachte zumindest aus langjährigem Phlegma.

Die Anfängergruppe, die mit dem Vorsatz „Ankommen im Ziel“ ins Halbmarathon-Projekt startete, war mit 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmern denn auch stark besetzt.

Rote Köpfe und schwerer Atem

Zwei einminütige Gehpausen während des 30-minütigen Auftaktlaufs sorgten dafür, dass sich niemand überanstrengen musste. Dennoch sah man auch rote Köpfe und vernahm mitunter schweres Atmen - aber aller Anfang (und Umfang) ist eben schwer. Und bis zum Wettkampf am 16. Juni in Tuttlingen sind’s ja noch zwölf Wochen und fast 50 Trainingseinheiten hin.

Ein paar musste ich auch bremsen Laufcoach Alexander Schwarz

Andere wiederum meisterten die relativ gemütlich zurückgelegten 3,6 Kilometer locker und machen sich Gedanken, in die nächst flottere Gruppe aufzurücken. Eine Option, die für alle Läuferinnen und Läufer jeder Leistungsgruppe gilt: Wer merkt, er hat seine Fitness falsch eingeschätzt, kann jederzeit in die schnellere oder auch langsamere Gruppe wechseln. Mitunter stellt sich das auch erst nach einigen Wochen als sinnvoller Schritt heraus. So konnte zum Auftakt auch nicht jeder in der von Alexander Schwarz selbst geführten, ambitioniertesten Gruppe - Zielzeit für den Halbmarathon: unter zwei Stunden - das Tempo von 6:41 Minuten pro Kilometer mithalten. „Aber ein paar musste ich auch bremsen“, verriet der Coach.

Zum Vergleich: Die zweitschnellste Gruppe (Zielzeit unter 2:15 Stunden) lief die zehn Kilometer in einem Tempo von 7:24 Minuten pro Kilometer, Gruppe drei (Zielzeit unter 2:30 Stunden) schlug für dieselbe Distanz ein Tempo von 8:07 Minuten pro Kilometer an.

Das war die wichtigste Erkenntnis

Die Betreuer der einzelnen Gruppen - neben Schwarz waren dies Martin Resnik, Ernst Sauter und Thorsten Schmid - waren laut Schwarz durchweg zufrieden mit den Leistungen der Läuferinnen und Läufer. Auch deren Rückmeldungen in der WhatsApp-Gruppe waren positiv. Mit die wichtigste Erkenntnis: Es wurden keine größeren Verletzungen gemeldet, so dass es ohne „Schwund“ in die nächsten Trainingseinheiten gehen kann. Am Dienstagabend standen beim „Lauf-ABC“ im Gretel-Bergmann-Stadion spezielle Laufübungen an, ehe am Freitag ein gemeinsamer flotter Lauf am Laupheimer Freizeitsee folgt und es am Sonntag mit dem nächsten gemeinsamen langen Lauf in die zweite Projektwoche mit sich wiederholendem, aber in der Intensität steigendem Programm geht. Unter der Woche sieht der Plan auch Trainingsläufe in Eigenregie vor. An der Motivation dafür sollte es nach den Eindrücken vom Auftakt kaum mangeln.