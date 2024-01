„Ihr müsst auch gleich noch zu mir kommen“, ruft Gisela Stolz den Sternsingern auf der Straße zu und läuft schnellen Schrittes den sechs Kindern entgegen. „Dort wohne ich“, sagt sie und zeigt in die Richtung ihres Hauses. „Wir machen noch kurz die zwei Häuser hier, dann kommen wir vorbei“, antwortet Franziska Müller-Pichler vom Organisationsteam. Die Sternsinger gehen zur nächsten Haustür und klingeln.

Kostüme werden zentral gelagert

Zwei Stunden vorher: Ein Auto hält vor dem ehemaligen Kindergarten St. Theresia, der Zentrale für die Sternsingeraktion Laupheim. Ein Mädchen im Alter von acht Jahren springt aus dem Fahrzeug und geht durch die Tür in den Kindergarten. Lautes Stimmengewirr dringt hier schon nach draußen.

Im Flur stehen einige Eltern, die sich vorbereiten, mit einer der Gruppen loszuziehen. Dazwischen wuseln schon kostümierte und geschminkte Kinder durch die Gegend. In einem Seitenraum, der vom Flur abgeht, hängen an mehreren Garderoben die Kostüme. Bunte Stoffhosen, Umhänge, Überwurftücher, Stoffturbane und auch gebastelte Kronen werden hier gelagert und an die Kinder ausgeteilt.

Kinder wählen aus verschiedenen Schminkvorlagen

„Wir haben die Räume in verschiedene Stationen aufgeteilt. Hier gibt es die Kleider, durch die Flurtür auf der anderen Seite geht es zum Schminken und am Ende gibt es dann die Spendenbox“, erklärt Müller-Pichler. Sie ist seit ungefähr elf Jahren Teil des Organisationsteams. Am Schminktisch im Nebenraum herrscht reger Betrieb.

Ein Mädchen sucht sich gerade aus den Beispielbildern, die an der Wand hängen, eine Gesichtsbemalung aus. Nach diesem Vorbild wird sie geschminkt. Neben unterschiedlichen Farben wie Gelb, Rot oder Schwarz als Grundton, gibt es auch noch verschiedene Bartmuster, aus denen die Kinder wählen können. „In Laupheim schminken wir seit jeher in allen Farben. Aber wenn Kinder es nicht möchten, dann dürfen sie natürlich auch ohne mitgehen“, erklärt Müller-Pichler.

Die Kinder können aus den verschiedenen Motiven wählen, wie sie geschminkt werden möchten. (Foto: Katharina Carle )

Am anderen Ende des Raumes sind die Spendendosen und Taschen für jede Gruppe vorbereitet. In jeder Tasche befinden sich gesegnete Kreide und die Segensaufkleber, sowie der Sternsingerausweis und Flyer zur diesjährigen Spendenaktion. Dann geht es los.

Zu Besuch bei den Steyler Missionsschwestern

Zuerst besuchen die Kinder die Steyler Missionsschwestern in ihrem Kloster. Im großen Saal erwarten die Nonnen die Sternsinger, die insgesamt drei Lieder vortragen. Müller-Pichler nutzt die Gelegenheit, Schwester Waldemaris zu ehren, die insgesamt 30 Jahre die Sternsingeraktion begleitet hat.

Nach dem Einsammeln geht es ins Auto und weiter Richtung Rathaus. Nach und nach kommen die Mitarbeiter aus allen Stockwerken die Treppe nach unten gelaufen, um sich den Gesang der Kinder anzuhören. Nach dem Verteilen des Segens geht es in ihre Bezirke.

Svenja, Franziska, Carlotta, Jonah, Pauline und Moritz stehen vor einem Getränkemarkt. Die Umhänge werden nochmal in die richtige Position gebracht, kurze Absprachen getroffen, welches Lied gesungen wird. „Zwei Strophen reichen“, sagt Svenja, die dienstälteste der Gruppe.

Im Markt ist wenig los. Ein Mitarbeiter räumt gerade Kisten um. Als er die Gruppe sieht, unterbricht er seine Arbeit und lauscht dem Gesang. Nach einer Spende und dem Verteilen von Süßigkeiten an die Kinder wird der Friseur nebenan besucht. Dieser schneidet einem Kunden gerade die Haare als die Sternsinger den Raum betreten. Als sie zu singen beginnen, macht er eine Pause.

Sternsinger werden mit Freude empfangen

Von den Betrieben geht es ins Wohngebiet. Der Sternträger wechselt, denn alle Kinder wollen ihn mal halten. An der ersten Türe öffnet niemand. Die Kinder drehen rum und klingeln an der nächsten Tür. Das Licht im Flur geht an, die Tür geht auf. „Ahh, die Sternsinger“, freut sich Andrea Krahl. Sie hat schon auf die Sternsinger gewartet, erzählt sie.

An den nächsten Häusern ein ähnliches Spiel, die Türen öffnen sich, die Menschen sind dankbar und freuen sich. Allerdings sei es nicht immer so, gibt Müller-Pichler zu Bedenken. „Wir klingeln ja an allen Häusern und da kommt es auch mal vor, dass die Tür einfach wieder zugemacht wird.“ Davon lassen sich die Sternsinger aber nicht unterkriegen.

In diesem Jahr waren insgesamt 32 Gruppen im Stadtgebiet in Laupheim unterwegs. Von den 110 Kinder waren zwölf an allen vier Tagen im Einsatz.