Bildergalerie mit Urlaubsfeeling

So schön sind die Urlaubsfotos unserer Leserinnen und Leser

Laupheim und Umgebung / Lesedauer: 1 min

Dieses atemberaubende Foto von Hannah Ganser aus Laupheim entstand bei einem grandiosen Klettertrip nach Frankreich, mit Blick zum Mont Blanc (Foto: Privat )

Ob daheim, am Meer, in den Bergen oder in karibischen Gefilden: Urlaubsfotos können so schön sein. Haben Sie auch welche? Dann machen Sie mit bei unserem Wettbewerb.

Veröffentlicht: 27.08.2023, 17:00 Von: Barbara Braig, Helen Belz