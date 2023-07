So können Schmerzen bei Arthrose gelindert werden

Rund fünf Millionen Menschen deutschlandweit leiden unter Arthrose, es ist die häufigste aller Gelenkerkrankungen. Durch Abnutzung, falsche Belastung oder Verletzungen kann der Knorpel an den Gelenken Schaden nehmen. Besonders häufig tritt Arthrose an Hüft– und Kniegelenken auf. Passend dazu bietet die AOK Ulm–Biberach am kommenden Montag, 31. Juli, einen kostenlosen Schnupperkurs an, bei dem es um Entlastungsübungen geht.

Los geht’s um 18 Uhr im Saal der Kreissparkasse in der Mittelstraße 19 in Laupheim. Im Vorfeld hat Tanja Bosch mit Nicole Braun, Diplom–Sportwissenschaftlerin und Bewegungsfachkraft bei der AOK Ulm–Biberach, über die Möglichkeiten zur Schmerzlinderung gesprochen.

Frau Braun, wie lässt sich Arthrose heilen?

Es gibt leider kein Mittel, um Arthrose in den betroffenen Gelenken rückgängig zu machen. Die einzige Lösung, wenn es gar nicht mehr geht, ist am Ende eine OP, bei der ein künstliches Gelenk eingesetzt wird.

Aber es gibt auf jeden Fall Übungen, die schmerzlindernd sein können und mit denen man eine mögliche Operation herauszögern kann. Das A und O ist hierbei Bewegung. Das betroffene Gelenk muss also stets in Bewegung gehalten und auch die Muskeln drumherum trainiert werden.

Es muss also nicht immer gleich eine OP sein?

Nein, auf keinen Fall. Es gibt sehr gute Übungen, die den Betroffenen das Leben leichter machen. Bei Arthrose geht es wirklich darum, eine OP so lange wie möglich hinauszuzögern, ohne dass die Lebensqualität zu sehr leidet. Jeder und jede muss für sich individuelle Übungen finden, die schmerzlindernd sind und dafür ist unser Schnupperangebot genau das Richtige. Dennoch kann es sein, dass die Schmerzen so quälend sind — auch bei Nacht — dass eine Operation unumgänglich ist.

Für wen ist der Kurs geeignet?

Der Kurs richtet sich an alle, die bereits Arthrose haben und gezielte Übungen zur Mobilisation und Stärkung der Muskulatur machen möchten. Zu Beginn gibt es einen kleinen Theorievortrag. Anschließend folgt ein „Blumenstrauß“ an Übungen.

Was passiert, wenn man nichts gegen Arthrose tut?

Arthrose ist eine Gelenkerkrankung, sie beschreibt den Verschleiß der Knorpelschicht eines Gelenks. Wenn man dieses Gelenk nur schont und nicht in Bewegung hält, kann das ganze Gelenk am Ende entzündet, schmerzhaft und bewegungseingeschränkt sein. Arthrose trifft auch nicht immer nur ältere Menschen, genetisch bedingt kann es auch Jüngere treffen.

Welche Behandlungsmethoden schlagen Sie vor?

Man kann die betroffenen Gelenke durch gezielte Übungen entlasten. Dabei ist Muskelaufbautraining sehr wichtig, denn wenn man Muskeln aufbaut, können die jeden Stoß besser abfangen. Das Wichtigste ist, immer in Bewegung zu bleiben — selbst wenn man Schmerzen hat.

Am besten holt man sich aber professionelle Hilfe, denn die Übungen müssen gezielt auf die Erkrankung abgestimmt sein. Ein Physiotherapeut oder ein in diese Richtung ausgebildeter Trainer ist dabei zu empfehlen.

Spielt die Ernährung beim Thema Arthrose auch eine Rolle?

Ja, auf jeden Fall. Es ist ja kein großes Geheimnis, dass man sich immer gesund und ausgewogen ernähren sollte. Aber bei Arthrose ist es noch wichtiger, da es sich hier um eine Entzündung im Körper handelt. Es ist zu empfehlen, möglichst wenig Fleisch und Wurst zu essen, dafür umso mehr Omega3–Fettsäuren zu sich zu nehmen. Mein Tipp: viel Fisch, Gemüse und Nüsse.

Anmeldungen für den Schnupperkurs zum Thema Arthrose nimmt die AOK Ulm-Biberach unter der Telefonnummer 0711/652516664 entgegen. Teilnehmende sollten in Sportkleidung kommen, Sportschuhe sind allerdings nicht notwendig. Los geht das kostenlose Angebot im Kreissparkassensaal, Mittelstraße 19 in Laupheim, Treffpunkt ist um 17.45 Uhr am Haupteingang.