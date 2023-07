Laupheim

So kann man einen Blick hinter die Tore des Feuerwehrhauses werfen

Laupheim / Lesedauer: 2 min

Hinter den großen Toren des Feuerwehrhauses können die Teilnehmer von „Schwäbische Türöffner“ entdecken, wie die Laupheimer Wehr für Einsätze gerüstet ist. (Foto: Feuerwehr Laupheim )

Am 2. August startet die Aktion „Schwäbische Türöffner“ in Laupheim. An diesem Tag gibt es noch Plätze für den Programmpunkt „Feuerwehr Laupheim“, der sich auch für ganze Familien eignet.

Veröffentlicht: 28.07.2023, 13:12 Von: Barbara Braig