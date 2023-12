So geht es dem Laupheimer Biomarkt in der Krise

Hohe Inflationsrate und gestiegene Lebensmittelpreise machen vielen Verbrauchern in den vergangenen Monaten zu schaffen. Viele müssen den Gürtel enger schnallen oder noch genauer schauen, wofür sie ihr Geld ausgeben. Das bekommt unter anderem die Biomarkt-Branche zu spüren.

Wie der Bundesverband Naturkost Naturwaren gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) im Dezember erklärte, habe es vor allem in der ersten Jahreshälfte einen Einbruch bei den Verkaufszahlen in den Biomärkten gegeben. Diesen Eindruck des Branchenverbands kann Alexander Paul, Geschäftsführer der Echt Biomärkte in Laupheim und Riedlingen, nur teilweise bestätigen.

Positives Fazit nach erstem Jahr

„In Laupheim sind wir mitten in der Krise mit dem Markt gestartet“, erklärt Paul. Dementsprechend gebe es keinen Vergleich zu Verkaufszahlen aus den Vorkrisenjahren. Seit November 2022 gibt es in den Biomarkt in Laupheim.

Eigentlich wollte Paul den Markt schon im September eröffnen, doch im Umbau kam es zu Verzögerungen. Dennoch ziehe er ein positives Fazit nach dem ersten Betriebsjahr. „Es gibt jetzt die ersten Vergleichszahlen zum Vorjahresmonat und die sind höher“, sagt er.

Keine Konkurrenz vor Ort

In seinem Riedlinger Markt, den er seit 2012 betreibt, hat er schon einen Einbruch bemerkt. „Dort ging die wirtschaftliche Entwicklung ein Jahr lang rückwärts“, sagt Paul. Doch auch dort zeige sich wieder ein positiver Trend. Einen Grund, dass der Laupheimer Laden von der Krise nicht so stark getroffen wurde, vermutet Paul auch an der Lage seines Marktes.

„In Laupheim sind wir in der näheren Umgebung der einzige Bioladen“, sagt er. In größeren Städten mit mehreren Geschäften sei die Konkurrenz größer, wodurch sich die potenzielle Kundschaft auch mehr aufteilen könne. Die Kunden könnten im Markt ortsnah einkaufen und müssten nicht weiter fahren.

Der gute Start des Marktes liege aber auch an der treuen Kundschaft. „Seit Tag eins haben wir Stammkunden. Es gibt auch einige, die immer zum gleichen Tag zum Einkaufen vorbeikommen“, sagt Judith Bühler, die Leiterin des Laupheimer Markts.

Die Stammkundschaft mache auch den Hauptumsatz des Marktes aus. „Es gibt aber auch Laufkundschaft, die im Laden noch schnell etwas einkaufen“, so Bühler.

Kleinere Pannen im ersten Jahr

Auch wenn das Geschäft gut läuft, im ersten Jahr nach der Eröffnung lief nicht alles rund. Die Eröffnung verzögerte sich durch Umbauarbeiten. Auch die Kühlanlage ist erst am Abend vor der Eröffnung betriebsbereit gewesen und musste dann noch nachts eingeräumt werden.

In der Anfangszeit fehlte auch noch die Gemüsetheke, daher wurde das Gemüse in Kisten verkauft, sagt Bühler. Das größte Problem sei aber im Sommer aufgetreten.

„Wir haben hier nicht den Stress und Druck wie in anderen Läden“ Judith Bühler, Marktleiterin

„Uns ist dreimal die Gefriertruhe kaputtgegangen“, erzählt Paul. Zweimal hätten sie es rechtzeitig bemerkt und hätten die Ware noch retten können. Doch das eine Mal sei es zu spät gewesen. „Da war das Brathähnchen in der Truhe schon verzehrfertig“, scherzt Bühler. Weitere größere Pannen blieben jedoch aus.

Personalsituation ist nicht angespannt

Die Personalsuche war wie in vielen anderen Branchen nicht einfach verlaufen, jedoch sagt Paul: „Wir hatten genug Bewerbungen.“ Einige Mitarbeiter waren zuvor schon Kunden und hätten dann im Laden angefangen zu arbeiten, ergänzt Bühler. „Wir haben hier nicht den Stress und Druck wie in anderen Läden“, ist sie überzeugt. Daher wäre die Stimmung im Team auch gut.

Auch wenn die Situation für Biomärkte im vergangenen Jahr nicht einfach war, ist Paul von dem Konzept überzeugt. Und er hat noch weitere Pläne. In Müsingen soll im nächsten Jahr ein weiterer Markt eröffnen. „Die Planungen für diesen Markt laufen schon länger“, sagt er.

Aktuell plant er das Geschäft vor Ostern zu eröffnen. Weitere Märkte sollen dann aber nicht mehr folgen.