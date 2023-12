So feiert der Seniorenclub Laupheim seinen runden Geburtstag

Bingo-Nachmittage, Ausflüge oder Wanderungen - dies sind nur einige Aktivitäten, die der Seniorenclub Laupheim seinen Mitgliedern anbietet. Nun steht dem Verein 2024 ein großes Jubiläum bevor. Im Januar feiert der Club seinen 60. Geburtstag.

Oettinger zu Gast bei der Feier

„Wir haben für das Jubiläum eine Feier im Schloss Großlaupheim geplant“, erklärt der Vorsitzende Robert Merk. Bis zu 180 Gäste, darunter zahlreiche Vereinsmitglieder, erwartet er zur Feier. Zu diesem Ereignis kommt auch ein prominenter Gast: Der ehemalige Ministerpräsidenten Günther Oettinger (CDU) ist als Festredner beim Jubiläum dabei.

„Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Franz Romer (CDU) hat uns Oettinger organisiert“, sagt Merk mit dankenden Worten. Neben Oettinger wird Oberbürgermeister Ingo Bergmann eine Rede halten. Als weitere Programmpunkte treten die Stadtkapelle, der „Baltringer Haufen“ sowie die Boogie-Woogie Gruppe des TSV Laupheim auf.

„Die Männer sind einfach träge und kommen nicht vom Sofa hoch“ Robert Merk, Vorsitzender des Seniorenclub

Rund 300 Mitglieder hat der Seniorenclub Laupheim aktuell. Dabei überwiegen die weiblichen Mitglieder im Club, circa dreiviertel sind Frauen. Doch diesen gravierenden Unterschied vermutet Merk nicht im höheren Lebensalter bei Frauen.

„Die Männer sind einfach träge und kommen nicht vom Sofa hoch“, ist seine Feststellung. Dies habe er schon bei seinen Eltern festgestellt. Seine Mutter war auch schon im Seniorenclub, damals noch Club der Alten, aktiv. Sein Vater wollte aber nie mit, er sagte immer: „Was soll ich bei den Alten?“

Gründung des Vereins im Jahr 1964

Durch seine Mutter hat er den Verein kennengelernt, nun ist er selbst seit 17 Jahren Vorsitzender. 1998 hat Merk den Vorsitz übernommen und mit ihm kam die Umbenennung in Seniorenclub. Ursprünglich ist der Verein am 14. Januar 1964 unter dem Namen „Club der Alten“ gegründet worden, einen Monat später genehmigte das Finanzamt die Gemeinnützigkeit.

Seitdem hat sich viel getan, auch im Angebot des Vereins. Spielenachmittage, Fastnachtsfeiern, aber auch Ausflüge gab es seit Beginn des Vereins, so Merk. Inzwischen sind die Aktivitäten aber breiter gefächert.

Besonders beliebt sind die Bingo-Nachmittage. „Wenn sich die Trommel dreht, sind alle immer ganz still und warten gespannt, welche Zahl es ist“, erzählt Merk mit einem Lachen. Für die Gewinner der Bingo-Runden gibt es immer kleine Preise.

Aber auch die Geburtstagsfeiern seien gut besucht. Einmal im Monat findet dieses Treffen für alle Jubilare des Vormonats statt. Dafür werden dann Tische festlich mit Kerzen und Blumen gedeckt. „Ein Musiker spielt Lieder, bei denen dann alle Mitsingen“, sagt Merk. Über diese Feier würden sich die Mitglieder besonders freuen.

Umbau des Gemeindehaus schränkt Verein in Aktivitäten ein

Allerdings waren die Aktivitäten des Vereins in den vergangenen Monaten stark eingeschränkt. Grund dafür sind die Bauarbeiten am katholischen Gemeindehaus. „Wir hoffen, ab März wieder in unseren angestammten Räumen zu sein“, sagt Merk. Während des Umbaus hat die evangelische Kirchengemeinde dem Seniorenclub eine Bleibe gegeben.

„Wir sind dankbar, dass wir uns dort einmal die Woche treffen konnten.“ Die Freude auf eine baldige Rückkehr in den eigenen Raum ist dennoch groß, denn der Verein treffe sich dort seit 60 Jahren. „Die katholische Kirchengemeinde stellt uns den Raum seit Beginn unentgeltlich zur Verfügung“, sagt Merk.

Mit der Rückkehr plant der Verein auch wieder seine Aktivitäten im gewohnten Rhythmus anzubieten. Aber auch eine Neuheit kommt hinzu: Einmal im Monat wird es einen Kurs zum Thema Smartphones geben.

„Wir haben gemerkt, dass PC-Kurse nicht mehr zeitgemäß sind und zu kompliziert zum Organisieren“, erklärt Dietmar Lüdke, stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Da viele Senioren auch inzwischen Smartphones haben, sei es nun an der Zeit, sich mit dem Kurs anzupassen.