Teils noch etwas geschockt, aber vor allem froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist: So lässt sich die Stimmung in Untersulmetingen beschreiben. Dort war in der Nacht auf Sonntag in einem Gebäude am Kapellenberg aus bisher noch ungeklärter Ursache der Fußboden durchgebrochen.

Gut 25 Menschen, ein Großteil davon Musikerinnen und Musiker des Musikvereins „Rißtaler“, stürzten dabei mit in den Keller. Wie Betroffene die Situation erlebten und welche Konsequenzen der Unfall haben könnte.

Noch ist unklar, warum die Holzbalkendecken in der Nacht auf Sonntag durchbrach und 25 Menschen in den Keller stürzten. (Foto: Feuerwehr Laupheim )

Tag wird in Vereinsgeschichte eingehen

Eines ist jetzt schon sicher: Das Adventskonzert 2023 unter dem Titel „Helden der Leinwand“, aber vor allem die sich daran anschließende Feier, wird in die Annalen der „Rißtaler“ Untersulmetingen eingehen.

Denn, so viel ist zwei Tage später klar, die rund 50 Personen, die Samstagnacht in der Bude „Scharfes Eck“ waren, hatten ziemlich viel Glück - und die meisten können nach dem Schrecken schon wieder schmunzeln.

Das berichten Betroffene

Es sei ein verrückter Moment gewesen, erinnert sich Matthias bei einem Treffen mit mehreren Mitmusikern im Proberaum des Musikvereins „Rißtaler“. Wie alle anderen Betroffenen möchte er seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen.

Als es krachte, kam kurz Panik auf, alles war voller Staub und alles war dunkel. Niklas

Er und seine Mitmusiker widersprechen deutlich den Behauptungen einiger nationaler Medien, dass der Boden aufgrund einer wilden Party durchgebrochen sei. Die meisten Gäste seien noch keine Viertelstunde im Gebäude gewesen, so Matthias.

Mehr als 120 Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst wurden in der Nacht auf Sonntag alarmiert. (Foto: Feuerwehr Laupheim )

Boden gab nach - ohne Geräusch

„Wir sind in dem Raum gestanden, haben geredet und gerade eine große Vesper-Brezel angeschnitten“, erinnert er sich. „Der Boden gab nach - aber ohne Geräusch.“ Er und seine Frau Steffi waren unter den rund 25 Personen, die mit dem Holzboden etwa zwei Meter tief in den Kellerraum krachten. Steffi zog sich dabei eine Verletzung am Arm zu. Sie gehörte zu den fünf Leichtverletzten, die anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in die Klinik gebracht worden waren.

Ich hab’ noch nie zuvor so viel Blaulicht gesehen. Niklas

„Als es krachte, kam kurz Panik auf, alles war voller Staub und alles war dunkel“, erinnert sich Niklas, der sowohl Musiker und Bude-Mitglied ist. Manche Gäste hätten Panik und Angst gehabt, dass der Boden auch in den anderen Räumen brechen könnte. Diese Gefahr habe nicht bestanden, da nur dieser Raum unterkellert sei. „Nach der Schrecksekunde ist dann überraschend diszipliniert die Rettung der Kameraden angelaufen“, erklärt Simon, ebenfalls Musiker und Bude-Mitglied.

„Ich wusste, wo eine Leiter ist, die haben wir in das Loch gestellt und so die Mitmusiker geborgen.“ Bis die ersten Rettungskräfte eintrafen, war das gesamte Gebäude geräumt. „Das lief so eingespielt wie zuvor auf der Bühne“, meint Matthias.

Noch ist unklar, wie es mit der Bude im Gebäude am Kapellenberg weiter geht. Noch ist das Gebäude versiegelt. (Foto: THomas Werz )

Ziemlich beeindruckt seien alle Gäste von der großen Anzahl an Rettungskräften gewesen, die kurze Zeit später in Untersulmetingen eintraf. „Ich hab’ noch nie zuvor so viel Blaulicht gesehen“, meint Niklas. Der Vorsitzende der „Rißtaler“, Dietmar Hanser, richtet seinen Dank auch an die Notfallseelsorger, die sich in der Nacht um teils geschockte Mitmusiker kümmerten. „Es war sicher auch gut, dass wir am Morgen danach alle gemeinsam die Halle aufgeräumt und über die Ereignisse gesprochen haben“, sagt Hanser.

„Ich bin einfach froh, dass nicht mehr passiert ist“, sagt die Untersulmetinger Ortsvorsteherin Carmen Böhringer. Mann und Sohn, beide Musiker beim MV „Rißtaler“, seien ebenfalls in dem Raum gewesen als der Boden einbrach. Ihr persönliches Anliegen ist, dass es im Nachhinein nicht zu Schuldzuweisungen komme.

„Ich hoffe, dass alle Beteiligten schadlos aus der Situation rauskommen und es keine strafrechtlichen Konsequenzen gibt“, so Böhringer. Auch weil sie dadurch negative Auswirkungen auf die Buden-Kultur im Dorf befürchte, so die Ortsvorsteherin. „Wer lässt dann noch Jugendliche auf sein Grundstück? Wo kriegen die Jungen dann noch einen Platz, um sich zu treffen?“

Ursache nach wie vor unklar

Warum der Boden tatsächlich nachgab und in den Keller stürzte, ist auch vier Tage danach noch unklar. Die Polizei Laupheim hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen, erklärt Thomas Hagel, Pressesprecher der Polizei Ulm.

Menschenrettung ist unsere Pflichtaufgabe. Und nach dem Feuerwehrgesetz ist diese kostenfrei. Das ist zu 100 Prozent sicher. Andreas Bochtler

Verantwortliche und Beteiligte würden derzeit noch vernommen. Im Gespräch können sich weder die Mitglieder der Bude, noch die Eigentümer erklären, warum der Holzboden und die Balken brechen konnten.

Stabilität des Hauses nicht gefährdet

Die Stabilität des Hauses sei nicht gefährdet, ein größeres Gutachten nicht erforderlich, erklären sowohl die Polizei als auch die Eigentümer. Auch wenn das Haus nicht dauerhaft bewohnt war, sei es dennoch in einem guten Zustand gewesen, versichern auch die Bude-Mitglieder.

Von außen kann man nicht erkennen, dass in der Nacht auf Sonntag der Boden im Erdgeschoss des Gebäudes in Untersulmetingen durchgebrochen ist. Rund 25 Personen stürzten dabei rund zwei Meter tief in den Kellerraum darunter. (Foto: Thomas Werz )

„Seit 2018 ist die Bude drin und zuvor hatten wir renoviert“, sagen die Besitzer. „Uns hat gefreut, dass sich die Ortsvorsteherin und der Vorsitzende des Musikvereins bei uns gemeldet und ihre Unterstützung angeboten haben.“

Keine Kosten für Rettungseinsatz

Zumindest was die Kosten für den Einsatz der mehr als 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst anbelangt, müssen sich die Betroffenen keine Sorgen machen. „Menschenrettung ist unsere Pflichtaufgabe. Und nach dem Feuerwehrgesetz ist diese kostenfrei. Das ist zu 100 Prozent sicher“, sagt Andreas Bochtler, Kommandant der Feuerwehr Laupheim.

Dies erklärt auch DRK-Rettungsdienstleister Michael Mutschler. Die Kosten für den Einsatz schätzt er vonseiten des DRK auf rund 12.500 Euro. Der Einsatz der Notärzte und Rettungswagen sei durch die Kostenträger abgedeckt. Die Kosten für die beteiligten ehrenamtlichen Sondereinsatzgruppen und Einsatzgruppen werden durch den DRK-Kreisverband übernommen, erklärt Mutschler.

Beteiligte hoffen, dass sich Aufregung legt

In Untersulmetingen hoffen die Beteiligten, dass sich die Aufregung nach dieser Nacht nun wieder legt. „Noch nie habe ich so viele Nachrichten per Whatsapp bekommen“, meint Matthias mit einem Grinsen. Wie es jedoch mit der Bude weitergeht, ist derzeit völlig unklar. Die Bude-Mitglieder hoffen aber, dass das „Scharfe Eck“ weiter eine Zukunft hat.