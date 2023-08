Nach wie vor angespannt: So beschreibt Jörg Schenkluhn, Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft für Wohnungsbau Oberland GWO, die Lage auf dem regionalen Mietwohnungsmarkt. Bei der Genossenschaft, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ist die Nachfrage groß.

Wie die GWO die Lage am Markt erlebt, weshalb keine Entspannung in Sicht ist und warum mehr Sozialwohnungen wichtig, aber nur ein Teil der Lösung sind, erläutert der GWO–Vorstandsvorsitzende.

„Wir befinden uns in einer starken Wachstumsregion, deshalb trifft uns die Problematik des fehlenden Wohnraums voll“, sagt Jörg Schenkluhn. Wie angespannt die Lage am Mietwohnungsmarkt ist, zeigen die GWO–Zahlen der vergangenen Jahre.

Durchschnittlich gingen 1200 bis 1500 Wohnungsbewerbungen pro Jahr ein. Dem standen durchschnittlich circa 180 Wohnungen gegenüber, die frei wurden oder erstmals bezogen werden konnten. „Man sieht die Diskrepanz“, sagt Schenkluhn.

Etwas mehr ältere Bewerber

Von Jung bis Alt, von Single bis Familie reicht die Spannbreite der Bewerberinnen und Bewerber. „Wir spüren eine leichte Zunahme bei den Älteren“, sagt der GWO–Vorstandsvorsitzende.

Über die Ursachen könne er nur spekulieren, eventuell werde die Wohnung zu groß und zu teuer, wenn der Partner stirbt, oder es werde eine barrierearme Wohnung benötigt.

Ausweichen von Ulm in Region

Schenkluhn stellt außerdem regionale Verschiebeeffekte fest. Menschen, denen Ulm zu teuer geworden sei, fragten bei der GWO nach Wohnungen in Ehingen. „Stuttgart 21 und der Trend zum mobilen Arbeiten werden einen Einfluss auf dem Ulmer Markt haben.“

Das Ganze werde Rückwirkungen auf die Region haben. „Es wird folglich nicht einfacher werden“, lautet seine Prognose.

Diese Wohnungen sind besonders gefragt

Der Schwerpunkt der Nachfrage liege derzeit auf eher kleineren, kompakteren Wohnungen. „Das dürfte dem Thema Bezahlbarkeit geschuldet sein“, sagt Schenkluhn. „Als Genossenschaft bewegen wir uns bei den Mieten im preisgedämpften Bereich.“

In den GWO–Wohnungen — Neubauten eingeschlossen — betrage die Durchschnittsmiete 7,40 Euro pro Quadratmeter. „Marktgängig wären es sicherlich 20 bis 30 Prozent mehr“, so der Vorstandsvorsitzende.

Wie lange man auf eine GWO–Wohnung warten müsse, lasse sich derzeit nicht sagen, berichtet er. „Bei Notsituationen versuchen wir, möglich zu machen, was möglich ist.“

Aktuell 180 Wohnungen im Bau

1790 Wohnungen an den großen Standorten Laupheim, Biberach, Ehingen, Ulm sowie in Munderkingen und Ochsenhausen besitzt die GWO aktuell. 180 davon wurden in den vergangenen fünf Jahren neu errichtet. Weitere 180 befinden sich im Bau, darunter auch 40 geförderte Wohnungen. Die ersten sollen im Herbst bezogen werden, die restlichen bis zur Jahresmitte 2024.

Zweimal 180 Wohnungen, das sei „eine Hausnummer“, sagt Schenkluhn „Wir leisten als GWO einen signifikanten Beitrag.“ Aber gemessen am gesamten regionalen Bedarf seien das zwei, drei Tropfen auf den heißen Stein.

Rückstand, der sich immer weiter aufbaut

In Baden–Württemberg blieb in den vergangenen Jahren die Zahl der Neubauten stets hinter dem Bedarf zurück. Eine Prognosstudie ging 2017 davon aus, dass bis 2020 jährlich 65.000 Wohnungen gebaut werden müssten, um den Mangel auszugleichen. In den Folgejahren dann je 41.000. Die Baufertigstellungen bewegten sich jedoch im Maximum bei lediglich rund 36.500 (2020).

2022 waren es nur 34.549, so die Daten des Statistischen Landesamts. Der Rückstand erhöhte sich folglich immer weiter. „Diese Welle schieben wir vor uns her“, so Schenkluhn.

Weniger Baugenehmigungen

Eine Trendwende erkennt er aktuell nicht. Die Zahl der Baugenehmigungen sei rückläufig. „Was jetzt nicht genehmigt ist, wird nicht gebaut und kann in zwei Jahren nicht bezogen werden.“ Das sei ein Indiz, dass die Schere zwischen Angebot und Nachfrage weiterhin auseinandergehen werde.

„Die Aufgabe ist riesig“, stellt Schenkluhn fest. Eine Baustelle bildet seines Erachtens der soziale Wohnungsbau, aber nicht die einzige.

Sozialwohnungen im Landkreis

50 preisgebundene Wohnung besitzt die GWO aktuell, 40 befinden sich im Bau. Im gesamten Landkreis gab es laut Schenkluhn Ende 2022 439 preisgebundene Wohnungen. Bis 2030 laufe bei rund 120 dieser Wohnungen die Mietpreisbindung aus.

Doch der Bedarf sei da und werde weiter wachsen. „Wenn man sich die Einkommensgrenzen für solche geförderten Wohnungen anschaut, sieht man: Wir sind in der Mitte der Gesellschaft“, sagt er.

Das müsste sich aus GWO–Sicht ändern

Benötigt wird seines Erachtens ein Bündel von Maßnahmen. An erster Stelle eine, wie er sagt, „verlässliche Wohnraumförderung ohne überzogene Anforderungsprofile“. Der hohe energetische Gebäudestandard KfW–40 — KfW 55 sei sehr gut und anerkannt gewesen — sowie die Nachhaltigkeitszertifikate bedeuteten einen Mehraufwand.

Wenn die Förderung die niedrigeren Mieteinnahmen nicht kompensiere, sei das eine Fehlentwicklung — und der Grund, dass fast keine geförderten Wohnungen gebaut worden seien. Die GWO habe wegen der Förderpolitik in Kombination mit hohen Zinsen und Baukosten zwei Wohnbauprojekte auf Eis gelegt, in denen auch 30 geförderte Wohnungen geplant sind.

Hinterfragen müsste man aus Sicht des Vorstandsvorsitzenden auch die Anzahl der Stellplätze und den Schallschutz. „Wichtig wäre zudem, Genehmigungsprozesse zu verbessern.“

Des Weiteren könnten Kommunen unterstützend wirken, indem sie günstiges Bauland bereitstellten. Steuerliche Anreize durch Abschreibungen würden den sozialen Wohnungsbau für private Investoren interessant machen, nennt er einen weiteren Ansatz.

Warum Sozialwohnungsbau nur ein Teil der Lösung ist

Nur auf die Sozialwohnungen zu schauen, löst seines Erachtens das grundsätzliche Problem am Wohnungsmarkt nicht. „Die Nachfrage ist in allen Bereichen groß.“ Die Rahmenbedingungen — insbesondere beim Thema KfW–Standard — müssen nach seiner Einschätzung generell verbessert werden, damit insgesamt mehr Wohnraum entsteht.

„Es gilt, in allen Segmenten Angebote zu schaffen“, sagt Schenkluhn. Am Wohnungsmarkt hänge alles zusammen. Wenn jemand, der sich eine teurere Wohnung leisten könnte, keine findet, bleibe eine günstigere blockiert. „Wir brauchen ein ausgewogenes Angebot.“