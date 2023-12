Das Jahr 2023 markiert einen Einschnitt auf dem Immobilienmarkt. Bis 2022 sind die Preise sowohl für Neu- als auch für Bestandsimmobilien für mehr als zehn Jahre stetig gestiegen. Das zeigt auch der Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses Östlicher Landkreis Biberach. Das Gremium wurde 2021 gegründet, um den lokalen Grundstücksmarkt für Sachverständige der Immobilienwirtschaft, Behörden sowie für die Öffentlichkeit transparent zu machen.

Nun liegt der erste Bericht für die Jahre 2021 und 2022 vor. Hierfür wurden nach Angabe des Gutachterausschusses 1088 Kaufverträge aus dem Jahr 2021 mit einem Gesamtvolumen von 295,8 Millionen Euro ausgewertet. Dem gegenüber stehen 1146 Kaufverträge aus dem Jahr 2022 mit einem Gesamtvolumen von 315,7 Millionen Euro. Im Mittel liegt der Wertzuwachs im Jahr 2022 bei 6,8 Prozent.

Unterschiede zwischen Bestandsimmobilien und Neubauten

Ein genauerer Blick auf die Daten in Laupheim zeigt jedoch deutliche Unterschiede zwischen Bestandsimmobilien und Neubauten: „Für gebrauchte Eigentumswohnungen sind in Laupheim die mittleren Preise je Quadratmeter Wohnfläche im Berichtsjahr 2022 um 3,4 Prozent und für Neubauwohnungen um 9 Prozent im Vergleich zu 2021 gestiegen“, teilt der Gutachterausschuss in einer Pressemitteilung mit. „Bei den gebrauchten Wohnhäusern Laupheims lag der Durchschnittspreis im Jahr 2022 um 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr höher“, heißt es dort weiter.

Noch liegen nicht alle Daten für das Jahr 2023 vor. Eine erste Tendenz ist jedoch schon absehbar. So lässt sich laut dem Gutachterausschuss für Bestandswohnungen ein geringfügiger Preisnachlass beobachten, während Neubauwohnungen weiterhin einen Wertanstieg verzeichnen, allerdings in abgeschwächter Form.

Baukosten weiter hoch

Diese Einschätzung deckt sich mit den Beobachtungen von Christian Scheffold, Geschäftsinhaber von Scheffold Immobilien: „Es ist grundsätzlich so, dass wir bei Neubauten keinen Preisabfall beobachten.“ Scheffold spricht von einer Seitwärtsbewegung. Den Grund für das konstante Preisniveau sieht er vor allem in den weiterhin hohen Baukosten. Während es im Rohbau zwar eine leichte Preisreduktion gegeben habe, seien die Kosten für Heizung, Lüftung und den Sanitärbereich weiter hoch. „Um gewinnbringend zu wirtschaften, müssen die Bauträger die Preise also weiterhin hoch ansetzen.“

Anders sieht es laut Scheffold bei Bestandswohnungen und -häusern aus. Ausschlaggebend sei da vor allem, ob die Immobilie im energetischen Bereich saniert werden muss. „Bei jungen gebrauchten Immobilien, die vom energetischen Gebäudekonzept auf dem neuesten Stand sind, ist der Preisabschlag nicht so groß.“ Je mehr aber in die energetische Sanierung investiert werden müsse, desto mehr drücke das den Preis für die Immobilie.

Bauzinsen haben sich fast vervierfacht

Trotz der gesunkenen Preise für Bestandsimmobilien ist der Traum vom Eigenheim aber nicht erschwinglicher geworden. Das liegt vor allem daran, dass die Preisrückgänge den Zinsanstieg der vergangenen zwei Jahre nicht hinreichend kompensieren. Wie Zahlen des Kreditvermittlers Interhyp zeigen, lag der durchschnittliche Zinssatz für eine Immobilienfinanzierung mit zehnjähriger Laufzeit Anfang 2022 noch bei gut einem Prozent. Seither haben sich die Bauzinsen allerdings fast vervierfacht. Dadurch hätten sich auch die Raten für Kredite verdoppelt, erklärt Christian Scheffold. So müsse man für einen Kredit in Höhe von 600.000 Euro im Schnitt nun eine Rate von 3000 Euro pro Monat bezahlen. Anfang 2022 habe man den Kredit mit 1500 Euro pro Monat bedienen können. Die Folge: „Die Nachfrage ist zurückgegangen, weil sich weniger Leute eine solche Rate leisten können.“

Scheffold rechnet damit, dass auch das erste Halbjahr 2024 noch eine Herausforderung für den Immobilienmarkt darstellen wird. „Bestenfalls fällt der Zinssatz dann aber in der zweiten Jahreshälfte wieder“, sagt der Immobilienberater. In jedem Fall plädiert er dafür, positiv in die Zukunft zu blicken. So habe Scheffold Immobilien trotz der gestiegenen Zinsen in diesem Jahr genauso viele Immobilien vermitteln können wie 2022. „Man kann auch in schwierigen Situationen gute Ergebnisse erzielen.“

Der Grundstücksmarktbericht kann bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses gegen eine Gebühr (digitale Version 20 Euro, gedruckte Ausgabe 25 Euro) per Mail an [email protected] oder per Telefon unter 07392/704 160 oder -167 bestellt werden.