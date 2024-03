Sicher digital unterwegs

Die Stadt Laupheim bietet am Montag, 8. April, um 9 Uhr in der Stadtbibliothek einen kostenlosen Vortrag zu den Themen Datenschutz im Internet mit dem städtischen Datenschutzbeauftragten an. Im Anschluss wird das Digitale Ausleihen von Medien mit der Onleihe vorgestellt, teilt die Stadtverwaltung mit.

Das Team vom Netzwerk Digitalisierung führt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Funktionsweise der Onleihe ein und bietet einen Überblick über die verschiedenen Medien, die in der digitalen Bibliothek verfügbar sind. Erläutert wird, wie sich die Teilnehmer bei der Onleihe anmelden und wie die digitalen Medien heruntergeladen werden können. Gelesen werden kann dann auf dem E-Book-Reader, Tablet oder dem Smartphone. Teil des Vortrags ist auch, wie die Nutzung der Onleihe auf den verschiedenen Endgeräten funktioniert, heißt es in der Mitteilung weiter.

In der Onleihe Bodensee-Oberschwaben steht rund um die Uhr ein umfangreiches Angebot mit E-Books, Hörbüchern, Zeitschriften und Tageszeitungen zur Verfügung. Mit einem gültigen Jahresausweis der Stadtbibliothek Laupheim können die digitalen Medien der Onleihe ausgeliehen werden.

Ein weiterer Vortrag über die Onleihe und über den elektronischen Personalausweis findet am Montag, 29. April um 9.30 Uhr in der Stadtbibliothek statt.

Der E-Personalausweis bringt unter anderem folgende Vorteile mit sich: Legitimationsprüfung bei Finanzdienstleistern, Kundenmanagement in Versicherungsunternehmen, Altersbestätigung in Online-Shops, Zugang mit Pseudonym für Anmeldung in Foren und Chatrooms, Zutrittskontrolle für gesicherte Räume oder Infrastrukturen. Dieser Vortrag wird vom städtischen Einwohnermeldeamt durchgeführt.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich, da die Plätze begrenzt sind. Der Vortrag findet in der Stadtbibliothek Laupheim, König-Wilhelm-Str.7 statt. Anmeldung und Fragen an Hermann Manne telefonisch unter der Nummer 07392/704149 oder per Mail unter [email protected]