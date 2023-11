Von Nils Middelhauve - Ein 45-jähriger Familienvater aus Laupheim hatte Anfang November vor dem Landgericht Bielefeld gestanden, am 20. Mai dieses Jahres ein zwölf Jahre altes Mädchen aus Minden sexuell schwer missbraucht zu haben (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Am Mittwoch hat das Gericht den Angeklagten zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

Laupheimer nähert sich sexuell 12-Jähriger an

Zeitlebens hatte der Angeklagte ein gutbürgerliches und straffreies Leben geführt. Als es während der Corona-Pandemie beruflich bergab ging, wirkte sich dies auch auf die Ehe des Familienvaters aus Laupheim aus. Schließlich hätten sich die Partner auf das Modell einer offenen Beziehung geeinigt, führten der Angeklagte und sein Verteidiger aus. Der 45-Jährige habe nun immer mehr Zeit in den sozialen Medien verbracht und mit anderen Frauen angebandelt.

Als ich die Videos gesehen habe, hat mich das ziemlich angefasst. Richter Carsten Glashörster

Schließlich kam er auch in Kontakt mit einem zwölf Jahre alten Mädchen aus dem Kreis Minden-Lübbecke. Gestaltete sich dieser zunächst noch harmlos, so drifteten die Gespräche doch bald in einen sexuellen Bereich ab. Schließlich schickte der Mann dem Kind Bilder von sich in eindeutiger Pose, wie die Kammer feststellte.

45-Jähriger missbraucht Mädchen in Minden

Doch damit nicht genug: Beide verabredeten sich für den 20. Mai dieses Jahrs für ein Treffen. Der Mann machte keinen Hehl daraus, worauf es dabei hinauslaufen sollte. Er mietete ein Apartment in Minden an und begab sich mit seinem Auto nach Ostwestfalen. Dort kam es in dem angemieteten Zimmer mehrfach zu sexuellen Handlungen bis hin zum schweren sexuellen Missbrauch. Dabei fertigte der Mann Fotos und Videos der Übergriffe an.

„Als ich die Videos gesehen habe, hat mich das ziemlich angefasst“, sagte der Vorsitzende Richter Carsten Glashörster in der Urteilsverkündung. „Es gibt ja ganz bestimmte Urängste bei Eltern. Zu denen gehört, dass die eigenen Kinder Opfer von Autounfällen oder aber Sexualstraftaten werden.“

Geständnis des Angeklagten mildert Strafmaß

Zwar stammten, so der Richter, die allermeisten Missbrauchstäter aus dem direkten Umfeld ihrer Opfer, doch „haben wir hier tatsächlich mal einen gänzlich anderen Fall.“ Das Gericht wertete das umfassende Geständnis des Angeklagten zu dessen Gunsten, hatte der bislang nicht vorbestrafte Mann dem Kind eine Aussage vor Gericht erspart.

Das Mädchen war zwölf, Sie ein gestandener Mann. Das war ein großes Gefälle, Sie waren nicht auf Augenhöhe. Richter Carsten Glashörster

Auch sei eine Erwägung bei der Strafzumessung gewesen, dass keine Gewalt ausgeübt worden sei. Doch müsse dem Angeklagten immer klar sein: „Das Mädchen war zwölf, Sie ein gestandener Mann. Das war ein großes Gefälle, Sie waren nicht auf Augenhöhe“, sprach Glashörster den Laupheimer direkt an.

Familienvater muss sechseinhalb Jahren in Haft

Die Kammer verurteilte den 45-Jährigen schließlich zu sechseinhalb Jahren Haft. „Es wird ein schwieriger Weg, der vor Ihnen liegt“, sagte Glashörster zum Ende der Urteilsbegründung zum Angeklagten, „aber den ersten Schritt sind Sie mit Ihrem Geständnis gegangen.“