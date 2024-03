Dieses Stück führt die Theatergruppe „Tag-Traum“ auf

Derzeit probt die Theatergruppe „Tag-Traum“ des Carl-Laemmle-Gymnasiums (CLG) für ihr neues Stück, das Mitte März auf die Bühne kommen soll.

„Du bist quasi der lebende Whatsapp-Kanal“, gibt David Oesch, Leiter der Theatergruppe „Tag-Traum“ , noch einmal letzte Anweisungen an die Schülerin, die auf der Bühne steht und den Herold spielt. Sie überbringt in der Szene ächzend und stöhnend ein Verhandlungsangebot von den Spartanern an die Athener. Beide Seiten stehen unter Strom, denn es herrscht Sex-Streik in Athen und Sparta.

Premiere ist am 14. März

Der Streik der Frauen ist das zentrale Handlungselement des Theaterstückes „Lysistrata“, welches der „Tag-Traum“ von Donnerstag, 14. März, bis Samstag, 16. März, im Atrium des Gymnasiums aufführen wird. 28 Schülerinnen und Schüler proben seit Beginn des Schuljahres auf diesen Tag hin.

Die griechische Komödie von Aristophanes handelt von der Athenerin Lysistrata. Sie hat genug davon, dass die Athener Männer in den Krieg gegen die Spartaner ziehen und die Frauen dauernd allein zurückgelassen werden.

Dazu plündern die Männer mit ihren Kriegen die Staatskasse. Daher fasst sie den Plan, mit ungewöhnlichen Mitteln den Frieden wiederherzustellen: Nämlich mit einem Sex-Streik aller Frauen von Athen.

„Auch wenn das Stück 411 vor Christus uraufgeführt worden ist, behandelt es heute noch aktuelle Themen“, erklärt Angelika Geiger, Leiterin der Theatergruppe.

Es zeigt die bestehenden Machtverhältnisse und wie diese sich ändern können, sowie die Macht von Frauen, wenn diese zusammenhalten. „Aber auch das klischeehafte Aufplustern der Männer wird vorgeführt“, sagt Oesch.

Der Wunsch nach Frieden, den die Frauen im Stück hegen, sei in der heutigen Zeit aktueller denn je.

Klassische griechische Theaterelemente werden verwendet

Typisch für das klassische griechische Theater gibt es in dem Stück auch zwei Chöre. Diese stehen jeweils für eine Partei des Konflikts: der Frauenchor in rosa Shirts, der Männerchor in blauen.

Beide Chöre sind nur von Schülerinnen besetzt. Beide Gruppen kommentieren das Geschehen auf der Bühne und ergreifen jeweils für ihre Seite Partei.

Sprache hält sich an Metrik des Originals

Während die Kostüme modern und schlicht gehalten sind, ist die Sprache des Stückes am antiken Original orientiert. „Der Text hält sich an die Metrik der griechischen Sprache“, erklärt Oesch.

Dies mache es zu einer schwierigen Aufgabe für die Schüler, da der Rhythmus sehr ungewohnt sei und sie nicht einfach improvisieren könnten. Auch die explizite Sprache mit zweideutigen sexuellen Witzen mache die perfekte Umsetzung schwierig. Daher wird bis zur Premiere am noch weiter fleißig geprobt, damit dann alle Sätze sitzen.

Hier gibt es Karten

Neben der Premiere am Donnerstag, 14. März, können sich Interessierte das Stück am Freitag, 15. März, und Samstag, 16. März, jeweils um 19 Uhr im Atrium des Carl-Laemmle-Gymnasiums ansehen. Karten gibt es für sechs Euro (ermäßigt vier Euro) im Vorverkauf im Sekretariat des Gymnasiums oder an der Abendkasse.