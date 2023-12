Weihnachten ist die Zeit der Bücher. Die Redaktionsmitglieder der „Schwäbischen Zeitung“ Laupheim haben deshalb einen Blick in ihre Bücherregale geworfen und Lesetipps für die Festtage zusammengestellt. Heute verrät Redaktionsleiter Thomas Werz, warum ihn die Bücher des US-amerikanischen Autors T. C. Boyle begeistern.

Die Kombination aus einer fesselnden Geschichte, seiner präzisen Sprache und einem manchmal beißend sarkastischen Humor machen für mich die Erzählungen von Thomas Coraghessan Boyle zu einem Fest. Vor allem dann, wenn die Ereignisse immer skurriler werden.

Besonders unterhaltsam ist der historisch-fiktionale Roman „Das Licht“. Diese Geschichte ist ein farbenfroher Ausflug in die frühen 1960er-Jahre, als eine Forschungsgruppe um den Psychologen Timothy Leary an der Universität Harvard beginnt, mit LSD zu experimentieren. Boyle erzählt die Geschichte aus der Perspektive des jungen Doktoranden Fitz Loney und seiner Frau Joanie. Die Sessions, zu Beginn streng der wissenschaftlichen Erkenntnis verpflichtet, beginnen ziemlich schnell aus dem Ruder zu laufen. Die seriösen Wissenschaftler lassen auf dem Weg zur Erleuchtung innerhalb kurzer Zeit sämtliche Konventionen und Hüllen fallen und experimentieren immer verwegener mit psychedelischen Drogen und der freien Liebe - was im prüden Amerika der 1960er-Jahre schnell zu Ärger führt. Nach der Flucht ins liberale Mexiko tun sich im halluzinogenen Farbenspiel bitterböse Abgründe auf.

Nach den besinnlichen Tagen ist „Das Licht“ ein herrlicher Kontrast. Unterhaltsam und bunt, aber teils bitterböse erzählt - und ehrlicherweise nichts für ganz zartbesaitete Gemüter.