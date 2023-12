Zum Auftakt der Serie verrät Redakteurin Anna Berger, warum Geistergeschichten gerade an Weihnachten gelesen werden sollten.

Geistergeschichten gehören zu Weihnachten wie Plätzchen und Punsch - jedenfalls war das im Großbritannien des 19. Jahrhunderts so. In ihren Weihnachtsausgaben haben Zeitschriften dort ganz selbstverständlich Geistergeschichten veröffentlicht.

Geschrieben wurden sie von namhaften Autoren wie Charles Dickens, der auch hierzulande für seine „Eine Weihnachtsgeschichte“ (1843) bekannt ist, eine Geschichte über einen verhärmten Geizhals, der in der Nacht von vier Geistern heimgesucht wird.

Das angenehme Schaudern

Dickens hat aber noch viel mehr und viel gruseligere „Ghost Stories“ geschrieben, die fast ausnahmslos zu Weihnachten veröffentlicht wurden. Die Idee dahinter: Schaurige Geschichten wirken zur kuscheligen Weihnachtszeit nochmal angsteinflößender. Wie die Autorin Virginia Woolf es einmal ausdrückte: „Es ist angenehm, Angst zu haben, wenn wir wissen, dass wir selbst in keinerlei Gefahr sind.“

Empfohlene Artikel Als Geschenk oder für gemütliche Wintertage Zehn Buchtipps für die Weihnachtszeit q Laichingen

Wenn Sie Lust auf dieses angenehme Schaudern haben, dann schauen Sie sich doch mal an, was der Schöpfer von „Das Dschungelbuch“ (1894), Rudyard Kipling, zum „Ghost Story“-Genre beigetragen hat. Viele von Kiplings Geistergeschichten spielen in Britisch-Indien und setzen sich durchaus kritisch mit dem Britischen Weltreich auseinander.

So gruselig ist Rudyard Kipling

In „The Mark of the Beast“ (1890) etwa wird ein ignoranter Engländer von einem Priester verflucht, als er seine Zigarre an einer hinduistischen Heiligenstatue ausdrückt. „The Phantom Ricksaw“ (1888) wiederum beleuchtet die sexuelle Doppelmoral eines Mannes, der auf dem Weg nach Indien eine Affäre mit einer Frau beginnt, sie dann aber fallen lässt. Und in „They“ (1904) portraitiert Kipling einen Mann, der mithilfe von Geisterkindern über den Tod seines eigenen Sprösslings hinwegkommt - ein Schicksal, das Kipling am eigenen Leib erfahren musste.

Empfohlene Artikel Tipps für Weihnachtsgeschenke Studentin sammelt 280 Weihnachtsbücher: Das sind ihre Lesetipps q Äpfingen

Es gibt noch viele weitere große „Ghost Story“-Autoren wie J. S. Le Fanu, Elizabeth Braddon, Arthur Conan Doyle, Henry James, H. G. Wells, Bram Stoker und Elizabeth Gaskell. Das Spannende an Geistergeschichten ist, dass sie oft Kritik an gesellschaftlichen Missständen üben und Einblicke in die menschliche Seele geben. Häufig ist nämlich nicht klar, ob die Geister echt sind oder ob sich der Geisterseher die Erscheinung nur eingebildet hat.

Zum Schluss ein Kinderbuch-Klassiker

In englischer Sprache sind viele Sammelbände zu dem Genre erhältlich. Ein paar Geschichten wurden aber auch ins Deutsche übersetzt. So hat etwa der Verlag dtv 2012 einen zweisprachigen Sammelband mit englischen Gruselgeschichten veröffentlicht.

Empfohlene Artikel Kultur Seiten des Sommers — Buchtipps für die Ferien q Ravensburg

Wenn Sie aber weder an der psychologischen Dimension von Geistern noch am Gruseln interessiert sind, habe ich noch einen Tipp aus dem deutschen Sprachraum für Sie: Ottfried Preußlers „Das kleine Gespenst“ (1966). Das ist nicht nur schön, sondern passt auch wunderbar zum Abschluss des Preußler-Jahres. Der 2013 verstorbene Autor wäre nämlich in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden - und wer weiß, vielleicht gelingt es Ihnen sogar, mit der Lektüre Preußlers Geist zum Leben zu erwecken.