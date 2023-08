In wenigen Tagen ist es so weit, dann bricht Marc Grün nach Nepal auf — zu seiner Expedition auf einen der höchsten Berggipfel der Welt, den 8163 Meter hohen Manaslu. Bevor es losgeht, spricht der 45–jährige Ulmer, der in Laupheim arbeitet, über seine Vorbereitungen und gibt zu: „Die Anspannung ist schon seit Monaten da und wächst auch täglich.“

Langwierige Vorbereitung für die Expedition

Seit einem Jahr bereitet sich Marc Grün auf die Expedition auf den achthöchsten Berggipfel der Welt vor (wir berichteten). „Das vergangene halbe Jahr war echt hartes Training“, meint Grün rückblickend. Dazu gehörten neben Kraft und Ausdauer auch mentale Übungen. „Ich mache jeden Tag irgendwas“, sagt der 45–Jährige. Manchmal reiche eine morgendliche Dehneinheit, aber auch eine 14–Stunden–Tour in den Alpen sei drin.

„Dabei geht es nicht darum, die schöne Gegend zu genießen, sondern meinen Körper durch diesen Tag zu pushen“, erklärt der Bergsteiger über die Übungstouren. Denn: „Ich werde auch in der neuen Expedition an Punkte kommen, wo ich am Ende meiner Kräfte bin, aber dann das Wissen habe: ,Ich kann das’.“ Darum ist Grün mentales Training wichtig, erzählt er. „Du kannst deine Birne nie ausschalten, aber sie ablenken, den Atem zählen, Schritte zählen.“

Darum frisst die Vorbereitung viel Zeit

Eine gute Kopfübung sind die Berge für Grün aber auch auf andere Weise. Sie helfen ihm dabei, abzuschalten. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. „Da oben spielt das Handy keine Rolle, ich habe gar keinen Empfang“, sagt er. „Ich bin also gezwungen, mich mit mir selbst zu beschäftigen, das haben wir durch die Handys ja völlig verlernt.“

Bei der Besteigung des 6961 Meter hohen Aconcagua in Argentinien 2016 schaffte es Marc Grün nicht bis zum Gipfel. Der Grund: „Auf 6500 Metern war ich körperlich am Ende“, erzählt er. (Foto: Marc Grün )

Neben seiner Arbeit als Projektingenieur bei Uhlmann Pac–Systeme in Laupheim kümmerte sich Grün für seine Expedition um Sponsoren und hielt Vorträge. „Das frisst alles relativ viel Zeit.“ Hinzu kam die Organisation der Tour selbst. Dabei warfen ihn im Frühjahr mehrere Infekte zurück.

„Ich konnte sechs Wochen nicht wirklich trainieren. Dadurch bin ich nervös geworden, weil die Vorbereitungszeit davonrannte und ich daheim saß und nichts machen konnte“, erzählt er.

Es sei hart gewesen, diese verlorenen Wochen gutzumachen, „jetzt bin ich aber wieder auf einem guten Stand“, glaubt er. Doch es gebe keine Garantie, dass sich das harte Training auszahle. „Es gäbe nicht blöderes, als wenn ich da hinfahre und daran scheitere, dass nicht fit genug bin.“

Bei seiner Expedition im Jahr 2021 auf den 7126 Meter hohen Himlung Himal im Himalaya holte sich Bergsteiger Marc Grün Erfrierungen ersten Grades an Fingern und Zehen und Nase. (Foto: Marc Grün )

Es ist sein erster 8000er

Die Expedition selbst wird von einem Team vor Ort in Nepal organisiert. Für Grün wird der Manaslu die erste Expedition auf einen 8000er. Erfahrung mit der Besteigung hoher Berge hat der Ulmer jedoch, schließlich erklimmt er seit mehreren Jahren hohe Berge, darunter in Argentinien, Kirgisistan oder Nepal.

Unerlässlich seien Steigeisen und Eispickel. „Ohne kommt man nicht weit, das ist die Lebensversicherung.“ Wichtig sei ebenfalls ein warmer Daunenanzug, Stiefel und Handschuhe, um die Kälte zu überstehen. „Wenn’s blöd läuft, hat es dort in der Nacht minus 50 Grad Celsius. Wenn man dann keine gute Ausrüstung und einen gescheiten Schlafsack hat, ist das lebensgefährlich.“

So läuft die Expedition ab

Am Montag, 4. September, startet Grüns Flug von München über Doha in die nepalesische Hauptstadt Kathmandu. „Von dort fahren wir in Kleinbussen einen Tag bis an den Rand des Himalaya.“ Danach starte das Trekking, das Hauptgepäck mit Zelten und Essen werde auf Yaks oder Mulis transportiert. „Wir laufen dann neun bis zehn Tage bis zum Fuß des Manaslu“, sagt der Alpinist.

Auf 4900 Metern angekommen, schlage die 35– bis 40–Mann starke Expedition ihr Basislager auf. „Da werden wir erst mal platt sein, das ist höher als alles in den Alpen.“ In der eisigen Höhe hat der Körper laut Grün einen höheren Grundumsatz, hinzu kommt das viele Bergsteigen. Darum gilt: „Da oben muss man so viel essen und trinken wie möglich. Ich denke, dass ich trotzdem in den 50 Tagen acht Kilo verlieren werden.“

Den mit 4807 Metern höchste Berg der Alpen, den Mont Blanc, bestieg Grün im Jahr 2020. (Foto: Marc Grün )

Gruppe legt Hochlagerkette an

Nach einer kurzen Akklimatisierung errichtet die Gruppe innerhalb von 30 Tagen eine Hochlagerkette und steigt immer wieder zwischen den einzelnen Lagern hin und her. „Zwischen diesen Transporttouren bleiben wir zwei bis drei Tage im Basislager, um uns zu erholen, das ist sehr anstrengend“, weiß Grün aus früheren Expeditionen.

Wenn schließlich das Wetter gut und alle fit sind, wagt die Expedition den Gipfelvorstoß vom Basislager — mit Übernachtungen in den einzelnen Hochlagern. „Von Lager drei oder vier sind es dann noch zehn bis zwölf Stunden auf den Gipfel.“

Laut Grün bleibt es übrigens meist bei einem einzigen Gipfelversuch, weil der Körper danach aufgezehrt ist. Zu seinen Chancen, den Gipfel zu erklimmen, meint der Projektingenieur: „Grundsätzlich bin ich ein Bergsteiger, der Erfolg will.“

Er fährt fort: „Natürlich fahre ich wegen des Gipfels des Manaslu da hin.“ Er dürfe aber nicht zu naiv sein, nur zehn bis 15 Prozent der Bergsteiger schaffen laut ihm den Aufstieg. „Ich mache mir im Vorfeld aber keine Gedanken übers Scheitern, ich bin zuversichtlich.“

Marc Grün bei der Besteigung der Weißkugel in den Ötztaler Alpen im Jahr 2020. (Foto: Marc Grün )

Ende Oktober kommt er zurück nach Deutschland

Nach der Gipfelbesteigung sei es sinnvoll, direkt möglichst weit abzusteigen. „Ideal wäre Hochlager zwei. Umso tiefer man ist, desto besser erholt man sich“, erklärt der Ulmer. Danach folgt der Abstieg, der laut Grün deutlich schneller geht, als der Aufstieg. Denn: „Man ist top akklimatisiert und wie gedopt, mit so vielen roten Blutkörperchen.“ Ende Oktober fliegt Grün dann wieder zurück nach Deutschland.