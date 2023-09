Schwere Nummer für die Olympia

Mit einer großen Portion Selbstvertrauen fährt der FV Olympia Laupheim nach zwei gewonnenen Partien zum Gastspiel in der Fußball-Landesliga beim FC Mengen. Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Sechs Punkte mehr auf der Habenseite und deutlich bessere Auftritte als in den ersten drei Spielen haben die Stimmung im Laupheimer Lager deutlich verbessert. „Natürlich geben uns Siege, aber vor allem auch gute Leistungen, Auftrieb“, sagt Laupheims Trainer Predrag Milanovic. Diesen Lauf wolle man in Mengen fortsetzen, wo allerdings ein spiel- und insbesondere offensivstarker Gegner wartet. Alexander Klotz und David Bachhofer lassen grüßen.

Mengen hat zuletzt 4:2 in Sulmetingen gewonnen und sich wie Laupheim in der Tabelle nach oben gearbeitet, denn davor gab es ein beeindruckendes 3:0 auf eigenem Platz gegen den TSV Straßberg „Das ist eine gute Mannschaft mit viel Potenzial“, betont Milanovic, der das Spiel im Laupheimer Stadtteil beobachtet hat.

Mengen hat bereits zehn Punkte auf den Konto und rangiert auf Platz vier ‐ mit Blick nach oben. Die Olympia hat sich vom letzten Platz entfernt und steht auf Rang zehn. „Seit die Spieler begriffen haben, dass es und vor allem um die Basics im Fußball geht, spielen wir deutlich besser und gewinnen auch“, macht Milanovic eine einfache Rechnung auf. Und dann belohnt sich das Team eben wie gegen Wangen, als in der Nachspielzeit noch der hochverdiente Siegtreffer gelang.

Das Spiel gegen die Allgäuer aus Laupheimer Sicht zu beobachten, musste Spaß machen, denn auch die Spieler hatten offensichtlich Spaß. „Wir werden unserem Stil treu blieben und auch in Mengen versuchen, nach vorne zu spielen, ohne die Defensive zu vernachlässigen“, sagt Milanovic. Personell werde es wohl nur eine Veränderung in der Startelf geben, da sich Stürmer Valentin Hafner bei seinem Zusatzeinsatz in der Bezirksligamannschaft am Sprunggelenk verletzt hat und ausfällt. Wer für ihn zum Einsatz kommt, ließ Milanovic noch offen, das werde nach dem Abschlusstraining am Donnerstag entschieden.