Welche Technik steckt in einem Pistenbully bei der Kässbohrer Geländefahrzeug AG? Wie arbeitet die Feuerwehr Laupheim? Wie sieht der Arbeitsalltag der Hubschrauberpiloten und Techniker beim Hubschraubergeschwader 64 aus? Wie sorgt Uhlmann Pac–Systeme dafür, dass Medikamente in die Verpackung kommen? Wie stellt sich das Bauunternehmen Matthäus Schmid für die Zukunft auf? Und wie werden aus einem Baumstamm fertig gehobelte Dielen im Holzwerk Baur in Wain?

Die SZ ermöglicht den Blick hinter die Türen und Tore dieser sechs Partner zwischen Mittwoch, 2. August, und Mittwoch, 6. September. Insgesamt 160 Plätze stehen den SZ–Lesern bei den sechs Führungen zur Verfügung.

Den Auftakt der Aktion "Schwäbische Türöffner" macht am 2. August der Pistenbully-Hersteller Kässbohrer in Laupheim. (Foto: Kässbohrer Geländefahrzeug AG )

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Mittwoch, 2. August, 9 bis 11 Uhr, maximal 20 Personen: Die Produktpalette der Kässbohrer Geländefahrzeug AG mit Hauptsitz in Laupheim umfasst die Pistenbully–Familie und weitere Marken zur Strandreinigung sowie Arbeits– und Transporteinsätze in unwegsamem Gelände. Nachdem die Teilnehmer sich am Empfang angemeldet haben, werden zur Einstimmung auf die Führung kurze Videofilme im Kinobereich der Firma gezeigt.

Dazu werden heiße und kalte Getränke sowie Butterbrezeln gereicht. Anschließend begleitet Kässbohrer–Mitarbeiter Markus Haller die Gäste auf einem Rundgang. Hier sieht man, wie ein Pistenbully entsteht und bekommt einen Eindruck von den roten Kraftpaketen. Für alle Teilnehmer gibt es eine kleine Erinnerung.

Die SZ-Sommeraktion "Schwäbische Türöffner" blickt am 2. August hinter die Hallentore der Laupheimer Feuerwehr. (Foto: Feuerwehr Laupheim )

Feuerwehr Laupheim

Mittwoch, 2. August, 14 bis 17 Uhr, maximal 30 Personen, ab 18 Jahre: Wie arbeitet die Feuerwehr Laupheim, welche Fahrzeuge und Gerätschaften werden im Feuerwehrhaus in der Bahnhofstraße vorgehalten und wie bereiten sich die Feuerwehrleute auf ihre Einsätze vor?

Kommandant Andreas Bochtler und sein hauptamtliches Team erklären bei einer Führung durch die Wache ihre Tätigkeit und stehen Leserfragen im Bereich Brand– und Katastrophenschutz Rede und Antwort. In der Fahrzeughalle werden die Einsatzfahrzeuge und deren Ausrüstung besichtigt. Neben einer Technikvorführung wartet als Höhepunkt die Fahrt mit der Drehleiter.

Zwei CH-53 des Hubschraubergeschwaders 64 in Action: Am 10. August können Leser hinter das Tor der Kurt-Georg-Kiesinger-Kasser blicken. (Foto: Thomas Werz )

Hubschraubergeschwader 64

Donnerstag, 10. August, 13 bis 16 Uhr, maximal 25 Personen, ab 15 Jahre: Treffpunkt ist an der Hauptwache der Kurt–Georg–Kiesinger–Kaserne. Im Anschluss bekommen die SZ–Leser einen Einblick in die Arbeit der Soldatinnen und Soldaten des HSG 64 am Standort Laupheim, aber auch zu den aktuellen Aufträgen und Einsätzen des Geschwaders. Piloten und Techniker berichten über ihre tägliche Arbeit.

Die Leser bekommen die Möglichkeit, einen Blick ins Innere und ins Cockpit des Transporthubschraubers CH–53 und des kleinen Spezialkräftehubschraubers H145M zu werfen. Piloten und Techniker erklären an den Maschinen der Hubschrauber alle Fragen zur Technik der Maschinen. Aus Sicherheitsgründen müssen für diesen Termin Name, Anschrift und die Personalausweisnummer in der Anmeldung mit angegeben werden.

Hinter dieser Türe versteckt sich der Marktführer im Verpacken von Pharmazeutika. Am 17. August blickt die SZ hinter die Kulissen des Laupheimer Unterhmens, (Foto: Uhlmann Pac-Systeme )

Uhlmann Pac–Systeme

Donnerstag, 17. August, 15 bis ca. 17.30 Uhr, maximal 30 Personen: Die Firma Uhlmann Pac–Systeme in Laupheim ist der weltweit führende Systemanbieter für das Verpacken von Pharmazeutika in Blister, Flaschen und Kartons und bietet flexible Gesamtlösungen für internationale Pharmakonzerne, Generikahersteller und Verpackungsdienstleister. Die Teilnehmer melden sich am Empfang im Hauptgebäude an.

Nach der Begrüßung und einer Unternehmenspräsentation wird den Besuchern das Unternehmen in einem Rundgang durch das Hauptwerk vorgestellt. Neben Einblicken in die modernen Arbeitswelten mit „New Work Konzept“ wird in der Montage auch eine Verpackungslinie in Funktion zu sehen sein. Am Ende der Führung werden Erfrischungen und ein kleiner Imbiss gereicht.

Am 22. August geht es mit der SZ-Aktion "Schwäbische Türöffner" zum Bauunternehmen Schmid nach Baltringen. (Foto: Matthäus Schmid Bauunternehmen )

Matthäus Schmid Bauunternehmen

Dienstag, 22. August, 10 bis ca. 12 Uhr, maximal 22 Personen: Das Bauunternehmen Matthäus Schmid ist in allen Sparten des Bauens zu Hause, ob Hochbau, Holzbau, Stahlbau oder Komplettbau. Vor allem der Brücken– und Ingenieurbau weckt des Öfteren das öffentliche Interesse. Treffpunkt ist am Empfang im Verwaltungsgebäude. Zu Beginn der Führung stellt sich das Unternehmen vor, anschließend besichtigen die Teilnehmer das Firmengelände.

Sie lernen Verwaltung, Lager und Logistik kennen und erfahren etwas über die Bereiche Holzbau (Neuinvestition Nagelbrücke zum automatisierten Elementbau für Holzständerbauweise), Stahlbau (neues automatisiertes Hochregallager) und die Energieerzeugung und -versorgung im Unternehmen. Im Anschluss wird ein kleiner Imbiss gereicht.

Am 6. September öffnen sich die Türen im Holzwerk Baur in Wain. (Foto: Holzwerk Baur )

Holzwerk Baur

Mittwoch, 6. September, 13 bis ca. 16.30 Uhr, maximal 30 Personen: Das Holzwerk Baur in Wain ist ein Familienunternehmen in fünfter Generation, das jährlich rund 180.000 Festmeter Holz verarbeitet. Die Leser erfahren bei der Führung durch das Werk, wie aus regionalem Rundholz, wie dem Sturmholz der jüngsten Gewitter, fertige Bauprodukte entstehen.

Der Rundgang führt zu allen Stationen der Holzverarbeitung: vom Rundholzplatz über das Sägewerk zur Schnittware im Hobelwerk und die Verarbeitung zu Konstruktionsvollholz sowie der thermischen Verwertung der Holzabfälle für die Nahwärme. Darüber hinaus erfahren die SZ–Leser Spannendes über die Zukunft und Herausforderungen der regionalen Holzwirtschaft unter Klimawandelbedingungen.

So läuft die Anmeldung

Anmelden können Sie sich bis Montag, 31. Juli, 12 Uhr, unter Angabe der jeweiligen Firma oder der Institution, die Sie besichtigen wollen, sowie Ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer per Mail: [email protected]

Wichtig: Jeder Teilnehmer kann maximal zwei Personen pro Aktion anmelden. Die Namen beider Personen müssen in der Mail genannt werden. Wenn mehr Interessenten da sind als Plätze zur Verfügung stehen, entscheidet das Los. Die Teilnehmer werden benachrichtigt und erhalten weitere Infos zu ihrer Aktion.

