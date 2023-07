Bauchfreie Tops und kurze Röcke — wenn es heiß ist im Sommer, werden die Outfits gerne etwas knapper. Doch wie kurz darf die Hotpants sein, wenn man damit zur Schule geht? Und welche Tabus gibt es bei den Jungs? Die „Schwäbische Zeitung“ hat bei den Schulen in Laupheim nachgefragt.

Das sagt der Rektor der Friedrich–Uhlmann–Schule

„Bei uns ist das in der Schulordnung geregelt“, sagt Andreas Trögele, Schulleiter der Friedrich–Uhlmann–Schule (FUS). Dort heißt es im Wortlaut: „An unserer Schule haben Schüler und Lehrer das Recht, frei über die Wahl ihrer Kleidung zu entscheiden. Dabei darf kein anderer belästigt werden.“ Eine Formulierung, die einen gewissen Spielraum gibt — und so ist es auch gewollt. „Wenn sich zum Beispiel ein Schüler beschwert, dann schätzen wir ein, ob es gerechtfertigt ist“, sagt Trögele.

Wenn die Kleidung dann als Belästigung eingestuft wird, werden an der Gemeinschaftsschule T–Shirts mit dem Schullogo verteilt, das die Betroffenen überziehen müssen. Dieses muss dann frisch gewaschen wieder mitgebracht werden.

Auch bei den Jungs gibt es Grenzen

„Das gilt auch für Jungs, wenn sie zum Beispiel ein T–Shirt mit einem Cannabis–Blatt tragen“, betont Trögele. Bei zu kurzen Hotpants verteilt er nach eigener Aussage gerne ein XL–T-Shirt oder lässt in Turnbeuteln nach etwas Passendem wühlen. „Da finden wir eine Lösung.“

Der Schulleiter sieht die Regel auch als Schutz für sein Kollegium. „Wenn ein Mädchen eine Hotpants trägt und dann sagt, dass ein Lehrer sie anstarrt, dann sind wir schnell im Bereich der sexuellen Belästigung.“

Schuluniform als Wunschvorstellung

Eine Schuluniform wäre für Trögele „ein Traum“. Nicht nur, weil man das Problem mit der unpassenden Kleidung damit lösen würde. „Es geht auch um Gleichheit und die Identifikation mit der Schule.“

Die Toleranz und Schmerzgrenze sind da sicher unterschiedlich. Ursula Cüppers

Im kommenden Schuljahr soll die Regel zur Kleiderordnung an der FUS überarbeitet werden, weil die Schülerinnen und Schüler sich laut Trögele klarere Vorgaben wünschen. Der Schulleiter betont aber auch: „Oft haben wir dieses Problem nicht an unserer Schule. Wir sind nah am Kind dran und können den Schülern gut begreiflich machen, dass sie in der Schule nicht alles tragen können.“

Das sagt der Konrektor der Friedrich–Adler–Realschule

Schul–T-Shirts oder andere Sanktionen gibt es an der Friedrich–Adler–Realschule (FARS) nicht. „Wir schicken auch keine Schüler nach Hause. Das können wir schon wegen der Aufsichtspflicht nicht machen“, sagt Konrektor Rolf Stökler. Jogginghosen bei den Jungs und bauchfreie Tops bei den Mädchen seien aber durchaus ein Thema an der Schule. „Wir signalisieren als Schule schon, dass wir das nicht möchten, und die Lehrer suchen in diesen Fällen auch das Gespräch mit den Schülern.“ Ganz extreme Vorfälle habe er aber noch nicht erlebt. Stökler betont: „Wir leben in einer offenen, toleranten Gesellschaft.“ Darum sei auch eine gewisse Toleranz bei der Kleidung wichtig.

Von Schuluniformen hält er persönlich wenig. „Ich kann nicht für alle 70 Kolleginnen und Kollegen an der Schule sprechen, aber ich würde für Individualität plädieren.“ Außerdem habe die Schule neben dem Bildungs– auch einen Erziehungsauftrag. Da gehöre es dazu, dass man das Thema Kleidung nicht ausblendet und den Kindern versucht zu vermitteln, dass man sich angemessen kleiden muss.

Das sagt die Konrektorin des Carl–Laemmle–Gymnasiums

„Was nicht geht, sind politische Statements oder radikale Ansichten auf T–Shirts“, sagt Ursula Cüppers, stellvertretende Schulleiterin am Carl–Laemmle–Gymnasium (CLG). Ansonsten gebe es am CLG keine offizielle Kleiderordnung. Schuluniformen, wie sie in Großbritannien üblich sind, hätten in Deutschland keine Tradition. „An einer staatlichen Schule ist das kein Thema. Ich sehe auch keine großartigen Vorteile, wenn man Uniform trägt“, sagt Cüppers.

Am CLG habe man, was die Kleiderwahl der Schülerinnen und Schüler betrifft, kein größeres Problem. „Wenn es warm ist, dann werden die Kleidungsstücke kleiner, bei uns ist aber noch nie ein Mädchen nur im BH gekommen“, so Cüppers. „Wenn jetzt jemand fast nichts mehr an hat oder sich zu provozierend kleidet, dann würden wir sicher das Gespräch suchen oder mit den Eltern in Kontakt treten.“ Doch Kleiderregeln müssten nicht gleich in der Schulordnung festgeschrieben werden.

Provozierende Kleidung als Teil der Jugend

Denn was die Kleidung betrifft, war Jugend schon immer auch provozierend, so ihre Beobachtung. Mal waren es Hosen mit extrem großen Löchern, dann Jogginghosen, nun wieder bauchfreie Shirts bei Mädchen, erklärt sie. Die Schülerinnen und Schüler könnten sich so kleiden, wie sie sich wohl fühlen. „Die Toleranz und Schmerzgrenze sind da sicher unterschiedlich. Moden kommen und gehen. Aber so lange es nicht die Grenzen des guten Geschmacks sprengt, so lange ist das nicht die größte Baustelle, die Schulen derzeit haben“, ist sie überzeugt.

Bekleidung beurteilen wir nicht. Lars Klausnitzer

Wichtiger sei soziale Verantwortung, Toleranz und Miteinander. „Da sollten wir uns nicht wegen eines zu kurzen T–Shirts verkämpfen.“

Das sagt der Konrektor der Kilian–von–Steiner–Schule

Auch an der Kilian–von–Steiner–Schule (KvS) ist die Kleiderfrage kein Thema. „Wir haben da keine Vorfälle, auch aus dem Kollegium gibt es dazu keine Rückmeldungen oder Sorgen“, sagt der stellvertretende Schulleiter Lars Klausnitzer. Ob schlapprige Jogginghose oder kurzer Minirock, an der KvS wird das nicht zum Streitpunkt. „Bekleidung beurteilen wir nicht. Wenn jemand in der Trainingshose kommt, dann macht er das“, meint Klausnitzer. „Zu knappe Röcke, die gibt es bei uns nicht.“ Daher sei die Kleiderfrage auch kein Aufreger an der Schule.

Ein Grund sei sicher auch das Alter der Schülerinnen und Schüler. „Die meisten sind in der dualen Berufsausbildung. Und so wie die Schüler in die Arbeit gehen, so kommen sie auch zu uns“, sagt Klausnitzer. Provokante oder unpassende Bekleidung — „vielleicht ist das eher ein Thema in der Pubertät, aber unsere Schüler sind da schon drüber weg“.