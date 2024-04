Seit genau 75 Jahren gibt es den Schülerspielmannszug in diesem Jahr. Das feiert die Freiwillige Feuerwehr Laupheim, an die der Schülerspielmannszug seit 2005 angegliedert ist, gleich mit mehreren Aktionen.

Sechs Meter langer Festwagen

So wird etwa ein aufwändiger Festwagen zum Jubiläumsfest gebaut - sechs Meter lang, mit übergroßer Flöte, auf Drahtseile gespannten Noten und Figuren, die das Kostüm des Schülerspielmannszugs aus den verschiedenen Epochen tragen. Gestaltet wird der Wagen von Feuerwehrfrau Leonie Ganser, die im vergangenen Jahr federführend den Bau des zwölf Meter langen Walt-Disney-Wagens übernommen hatte.

Ehemalige sollen mitlaufen

Mitlaufen soll am Freitagabend beim Jahrgängerumzug dann nicht nur der aktuelle Schülerspielmannszug. Eingeladen sind auch alle Ehemaligen, die Lust dazu haben, sich an ihre Zeit als „Helden in Strumpfhosen“ zurückzuerinnern.

Statt Strumpfhosen gibt es jedoch ein eigens für das 75-jährige Bestehen gestaltetes T-Shirt mit dem Schattenriss des alten Kinderfestlogos vorne drauf. „Viele vermissen ja unseren Fanfari“, erklärt Rebecca Kerler, die zusammen mit Selina Krug den Schülerspielmannszug leitet und die Aktionen zum großen Geburtstag der Musikergruppe koordiniert und maßgeblich mitgestaltet.

Fanfari-T-Shirt ist Pflicht am Umzug

Bestellt werden kann das Fanfari-T-Shirt in Grün und Rot ab sofort bei „Harry’s Sport Shop“. „Das kann kaufen, wer will, nicht nur ehemalige Mitglieder“, versichert Kerler. Für alle, die am Jahrgängerumzug als Ehemalige mitlaufen möchten, sei es jedoch Grundvoraussetzung für die Teilnahme. Kinder-T-Shirts kosten 17 Euro, Fanfari-Shirts für Erwachsene 20 Euro. Zehn Prozent des Erlöses spendet Sport-Shop-Besitzer Harry Remane an die Jugendabteilung der Laupheimer Feuerwehr.

Neben dem Fanfari-T-Shirt und dem Heimatfestwagen hat sich Rebecca Kerler noch so einiges mehr für das Jubiläumsjahr ausgedacht. So hat sie einen Sonderauftrag vergeben an Dorothee Fischer, die sich bereits letztes Jahr in ehrenamtlicher Arbeit die Finger mit Hüten für den Schülerspielmannszug wund geschneidert hat. Fischer wird für die Blumenmädchen des Schülerspielmannszugs nun die historischen Gewänder aus dem Jahr 1968 nähen.

Ausstellung in der "Schranne"

Für das Jubiläum hat Kerler außerdem einen Heimatfesttext gedichtet, den der Schülerspielmannszug bei der Heimatstunde vorträgt - und sie hat Hunderte von Stunden Arbeit in eine Chronik über die Laupheimer Gruppe gesteckt. Alte Gewänder, Flöten sowie Fotos, die Kerler zusammengetragen hat, werden zum Heimatfest in einer Ausstellung in der „Schranne“ zu sehen sein. Auch ein Exemplar ihrer Chronik will Kerler zum Durchblättern auslegen. „Wer möchte, kann dann auch gerne eine Chronik bestellen“, betont sie. Weil sie aber nicht einschätzen könne, wie viele Menschen an der Chronik interessiert sind, wolle sie nicht schon vor dem Heimatfest in den Druck gehen.

Um allen ein Gefühl zu vermitteln, wie man sich als Fanfari fühlt, soll es dann auch noch eine Fotowand mit Guckloch geben, die zur Ausstellung vor der „Schranne“ aufgestellt wird.

Chronik soll zum Heimatfest fertig sein

Bis das Heimatfest dann in knapp drei Monaten beginnt, heißt es für Rebecca Kerler und ihre Feuerwehrkameradinnen Selina Krug und Leonie Ganser aber nochmal: Volle Fahrt voraus. So muss etwa der Wagen noch gebaut und die Chronik fertiggestellt werden. „Da müssen wir nochmal einiges an Arbeit reinstecken“, sagt Rebecca Kerler und lacht. Man merkt ihr an, dass diese Arbeit für sie auch eine Freude ist.