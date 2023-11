Laupheim

Schüler lauschen Geschichten am Vorlesetag

Laupheim / Lesedauer: 1 min

Die Klasse 2c lauscht Schulbibliothekarin Carola Bleher beim Vorlesen des Buchs in der Schulmediothek. (Foto: Christian Reichl )

Begeisterung für Bücher und Geschichten wecken: Das will der bundesweite Vorlesetag, der seit 2004 immer am dritten Freitag im November stattfindet. Auch in Laupheim durften Schüler in der Schulmediothek in der Rabenstraße spannenden Geschichten lauschen.

Veröffentlicht: 17.11.2023, 14:56 Von: Christian Reichl