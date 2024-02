Schnuppernachmittag am Carl-Laemmle-Gymnasium

Das Carl-Laemmle-Gymnasium lädt Grundschülerinnen und -schüler der vierten Klassen und ihre Eltern am Freitag, 23. Februar, von 15 bis 18 Uhr zu einem Schnuppernachmittag ans CLG ein.

Ausgehend vom Atrium (Erdgeschoss) im Hauptgebäude können dieses und der Ganztagesbau erkundet werden. Schüler und Schülerinnen präsentieren ihre Arbeitsgemeinschaften, zum Beispiel mit Vorführungen der Big Band, der English-Drama-Group und der Schulsanitäter.

In Räumen werden Methoden und Zielsetzungen einzelner Fächer und der Lernzeit vorgestellt. Die Viertklässler dürfen auch mitmachen, sei es in der Werkstatt im Fach NWT und beim anschließenden Anmalen in der Kunst oder auch bei Versuchen in Physik, Chemie oder BNT. Es gibt auch die Möglichkeit, den Unterricht in der Bläserklasse - eine besondere Form des Musikunterrichts - kennenzulernen, für den sich die Neu-CLGler bei der Anmeldung für die 5. Klasse entscheiden können. Interessierte Viertklässler und Viertklässlerinnen haben hier die Gelegenheit, verschiedene Instrumente auszuprobieren und sich näher über den praxisnahen Musikunterricht zu informieren.

Die Anmeldung der zukünftigen Fünftklässler am CLG ist von Dienstag, 5. März, bis Freitag, 8.März, möglich - per Mail, Briefeinwurf oder jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr (freitags von 8 bis 13 Uhr) auch persönlich am CLG. Alle Infos sind auf der Homepage des CLG zu finden.