Die Zementproduktion setzt riesige Mengen Kohlendioxid frei. Die vier Zementhersteller Schwenk Zement, Heidelberg Materials, Buzzi Unicem - Dykerhoff und Vicat haben sich daher im „Forschungskonsortium Cement Innovation for Climate“ (CI4C) zusammengeschlossen. Mit dem Ziel, deutlich weniger CO2 bei der Zementherstellung zu emittieren.

Um dies zu schaffen, wird derzeit eine Forschungsanlage in Mergelstetten erreichtet. In dieses Bauprojekt ist auch das Baltringer Bauunternehmen Matthäus Schmid involviert. Im November hat das Unternehmen den 60 Meter hohen Vorwärmeturm errichtet; in 20 Tagen mit 15 Zentimeter pro Stunde in Gleitbautechnik.

20 Millionen Tonnen CO2 durch Zementproduktion

Nach einem Bericht des Umweltbundesamts von 2020 wurden 2018 bei der Produktion von Zement rund 20 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Etwa drei Prozent aller Treibhausgasemissionen in Deutschland werden der Zementindustrie zugeschrieben. Die Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 stelle die Zementindustrie vor große Herausforderungen, heißt es dazu in einem Bericht auf der Homepage von Schwenk Zement.

Bei dem von Thyssen Krupp Polysius entwickelten „Oxyfuel“-Verfahren wird reiner Sauerstoff anstatt Luft für den Brennvorgang von Zement verwendet. Dadurch entsteht hoch konzentriertes CO2, das laut CI4C fast zu 100 Prozent abgeschieden werden könne. Mit dem Ziel, dieses CO2 für die Produktion von synthetischen klimaneutralen Kraftstoffen zu verwenden. Um dieses Verfahren zu etablieren, wird derzeit in Mergelstetten die Forschungsanlage gebaut.

Wie ein 60 Meter hoher Turm in 20 Tagen entsteht

Beim Baltringer Bauunternehmen freut man sich, an diesem Forschungsprojekt mitzuarbeiten. „Nachhaltigkeit ist in der Branche das Mega-Thema“, erklärt Geschäftsführer Felix Schmid. Betone müssten klimafreundlicher werden, „und die Zementindustrie nachhaltiger produzieren“. Um diesem Ziel näherzukommen, hat das Bauunternehmen Schmid im November für das CI4C-Forschungsprojekt einen 60 Meter hohen Vorwärmeturm auf dem Gelände des Schwenk-Zementwerks in Mergelstetten errichtet.

Seit dem Baustart am 4. November wuchs der Turm mit 15 Zentimeter pro Stunde in die Höhe, rund drei Meter pro Tag, 20 Tage lang, rund um die Uhr. Alle zehn Minuten musste dafür die 1,15 Meter hohe Schalung über Hydraulikheber um zwei bis drei Zentimeter angehoben werden, erklärt Projektleiter Dietmar Gerner. Bei dieser Geschwindigkeit ist der Beton nach acht Stunden soweit aushärtet, dass er dann ohne Schalung hält. „In konventioneller Bauweise hätten wir dafür rund 16 Wochen benötigt“, erläutert der Projektleiter.

Besondere Herausforderungen des Projekts

Für Schwenk habe das Unternehmen schon mehrere Gleitbauprojekte erstellt, sagt Felix Schmid. Unter anderem das große Zementsilo in Allmendingen im Jahr 2000. Die besondere Herausforderung beim aktuellen Projekt Mergelstetten: Der Turm wurde nicht als eine zusammenhängende Struktur, sondern aus vier Eckpfeilern errichtet. Diese wurden im laufenden Bauprozess auf acht Ebenen mit 32 Stahlbeton-Fertigriegeln verbunden. Damit dies reibungslos funktioniert, braucht es eine intensive Vorarbeit, sagt Schmid. „Mit dem Auftraggeber Thyssen Krupp war das für uns ein iterativer Prozess, der über zwei Jahren ging.“

Damit der Turm ohne Unterbrechung und mit gleichmäßiger Geschwindigkeit in die Höhe wachsen konnte, folgte auf der Baustelle alles einem genauen Drehbuch, inklusive Regieanweisungen für die Mitarbeiter, die im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr arbeiteten, erklärt Gerner. Damit da nichts ins Stocken gerät, müssen sämtliche Einbauteile auf der Baustelle bereitliegen, zudem die Betonrezeptur ständig an die Temperaturen angepasst werden. „Die Schwierigkeit liegt in der Organisation. Dafür braucht es in der Arbeitsvorbereitung schon ein gewisses Know-how“, sagt Gerner.

Produktion von klimafreundlichem Zement in 2025

60 Prozent der Arbeiten seien mittlerweile abgeschlossen, sagt Felix Schmid. In den nächsten drei Monaten soll der Rohbau fertiggestellt werden. Bis die Anlage tatsächlich ihren Betrieb aufnehmen kann, wird noch gut ein Jahr vergehen, erklärt CI4C-Geschäftsführer Ralf Hölscher auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Ab 2025 soll in Mergelstetten dann klimafreundlicher Zement produziert werden. Beim Bauunternehmen Schmid in Baltringen freut man sich, Teil eines zukunftsweisenden Projekts zu sein, so Felix Schmid. „Hier mitzukriegen, woran in Mergelstetten geforscht wird, ist schon interessant.“