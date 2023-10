Laufwettbewerb

Laupheim wird beim Schlosscross am 14. Oktober zum Pilgerort für Läufer

Laupheim / Lesedauer: 6 min

Volle Motivation beim Jugendlauf im Jahr 2018: Mit 665 Läuferinnen und Läufern wurde damals der Teilnehmerrekord beim Schlosscross erreicht. Diesen würden die Veranstalter bei der 21. Auflage, am Samstag, 14. Oktober, gerne egalisieren. (Foto: Roland Ray )

Der 21. Schlosscross Laupheim lockt am Samstag, 14. Oktober, Laufbegeisterte in die Stadt. Was geplant ist und wie man teilnehmen kann.

Veröffentlicht: 04.10.2023, 12:39 Von: Christian Reichl