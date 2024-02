„Schlauer Fuchs“ für Röchling Industrial

Für eine groß angelegte Gesundheitsaktion im Jahr 2023 ist der internationale Kunststoffverarbeiter Röchling Industrial von der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) mit dem „Schlauen Fuchs“ ausgezeichnet worden. Der Sicherheitspreis wird an Betriebe verliehen, die herausragende Projekte im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz umsetzen, teilt das Unternehmen mit, das in Burgrieden einen Standort hat.

Unter dem Motto „Deine Reise zur persönlichen Gesundheit“ nahmen mehr als 1400 Mitarbeiter von Röchling Industrial an der Gesundheitsaktion teil. An unterschiedlichen Stationen erhielten sie Informationen zu den Themen Rückengesundheit, Stolperfallen und gesunde Ernährung. „Wir haben uns für diese drei Fokusbereiche entscheiden, da sie sowohl für unsere Mitarbeitenden im gewerblich-technischen Bereich als auch in der Verwaltung relevant sind. Unser Ziel war es, für gesundheitliche Beeinträchtigungen beispielsweise durch zu viel Sitzen, falsches Heben oder Stolperfallen während der Arbeit zu sensibilisieren. Gleichzeitig wollten wir unsere Kolleginnen und Kollegen motivieren, Gefahren zu erkennen und aktiv an Verbesserungen mitzuwirken“, erklärt Johannes Mohs, General Manager Quality.

Die Aktion, eine Kombination aus Informationen und interaktiven Mitmachelementen, fand an zehn Standorten von Röchling Industrial statt: neben Burgrieden auch in Haren, Lahnstein, Xanten, Troisdorf, Lützen, Bad Grönenbach, Nentershausen, Roding und Ruppertsweiler.

„Als Familienunternehmen haben die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeitenden für uns höchste Priorität. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Maßnahmen zum Schutz unserer Kolleginnen und Kollegen zu verbessern. Dass wir nun für unsere Gesundheitsaktion mit dem „Schlauen Fuchs“ ausgezeichnet wurden, bestätigt unser stetiges Engagement in diesem Bereich“, so Wilhelm Korte-Dirxen, COO von Röchling Industrial.

Der „Schlaue Fuchs“ wird an Unternehmen verliehen, die herausragende Projekte im Bereich Gesundheits- und Arbeitsschutz umsetzen. Koordinatorin des Sicherheitspreises Ute Emsel erklärt: „Ich freue mich sehr, Röchling Industrial mit dem „Schlauen Fuchs“ auszeichnen zu dürfen. Die Gesundheitsaktion hat uns vollends überzeugt - sowohl der ganzheitliche Ansatz mit unterschiedlichen Themenbereichen als auch die Partizipation der Mitarbeitenden durch die Mitmach-Aktionen und das Engagement des Teams bei der Umsetzung waren herausragend.“

Röchling Industrial ist eines von wenigen Unternehmen, das die Auszeichnung erhält. „Die Aktion hat gezeigt, wie Gesundheits- und Arbeitsschutz umgesetzt werden kann. Jetzt gilt es, weiterzumachen und weitere Projekte in diesem Bereich anzustoßen“, sagt Jörg Meyerhoff, Aufsichtsperson der BGHM.