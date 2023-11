Fechten gilt oft als elitärer Sport. Ob das wirklich so ist und worauf es bei dem Degensport ankommt, hat sich SZ-Redakteurin Anna Berger angeschaut.

Es ist Montagabend in der Rottumhalle in Laupheim. Eine Schar von 20 Kindern ist gekommen, um am Schnupperkurs der Fechtabteilung des TSV Laupheim teilzunehmen. Sechs einstündige Einheiten bis Weihnachten, ganz umsonst.

Danach können die Kinder entscheiden, ob sie in die Fechtabteilung eintreten und mit dem Training weitermachen wollen. Nun bin schon lange kein Kind mehr, aber der Aufruf der Fechtabteilung zum kostenlosen Probetraining hat mich neugierig gemacht.

Faszination Fechten

Erst vor Kurzem wurde die elfjährige Luana Eltarov als Jüngste in diesem Jahr bei der Sportlerehrung in Laupheim mit einem Preis in Bronze für ihren Sieg bei der Landesmeisterschaft Baden Nord-Württemberg ausgezeichnet.

Der Fechtsport lebt hier. Das gefällt mir. Piotr Sozanski

Was ist das für ein Sport, der die Gymnasiastin so fasziniert, dass sie zum Training in Laupheim zusätzlich einmal die Woche nach Heidenheim fährt? Welche Fähigkeiten stehen im Vordergrund? Ist Fechten Körper- oder Kopfsache? Und stimmt es eigentlich, dass Fechten ein Sport für Besserverdiener ist?

Zumindest in Laupheim lässt sich die letzte Frage ganz klar mit „Nein“ beantworten. Der Ursprung des Fechtens mag elitärer Natur sein. Gehörte es doch lange zur Grundausbildung junger adeliger Männer. Doch diese Zeiten sind vorbei. Das zeigt sich schon im Mitgliedsbeitrag der Fechtabteilung: 12,50 Euro im Monat zahlen Fecht-Begeisterte, ein Beitrag, den sich nicht nur Gutverdiener leisten können.

Der ehemalige Bundestrainer Piotr Sozanski. (Foto: Simon Schwörer )

Ein Sport mit Tradition in Laupheim

Auch die Stimmung beim Probetraining ist locker und frei von jeglicher Attitüde. Etwa die Hälfte der Kinder beim Probetraining sind Mädchen. Zusammen mit ihnen werde ich von dem früheren Bundestrainer Piotr Sozanski angeleitet.

Einmal in der Woche kommt Sozanski vom Fechtzentrum in Heidenheim nach Laupheim, um den Fechtnachwuchs zu trainieren. „Es tut mir sehr gut hierher zu kommen“, sagt der 59-Jährige. Die Leute seien sehr engagiert und nett. Vor allem aber findet Sozanski: „Der Fechtsport lebt hier. Das gefällt mir.“

Etwa 50 Prozent machen nach dem Probetraining weiter, davon springt dann aber nochmal die Hälfte im ersten Jahr ab. Gabriele Brömel-Zubel

Tatsächlich hat Fechten in Laupheim Tradition. Die Fechtabteilung besteht seit 99 Jahren. Vor etwa 15 Jahren war der Sport auch stark nachgefragt in der Stadt: „Da hatten wir um die 70 Mitglieder“, sagt Abteilungsleiterin Gabriele Brömel-Zubel. Seither hat sich die Mitgliederzahl aber auf 34 halbiert. Das Probetraining ist also auch ein Versuch, Nachwuchs für das Fechten zu begeistern. „Etwa 50 Prozent machen nach dem Probetraining weiter, davon springt dann aber nochmal die Hälfte im ersten Jahr ab“, weiß Brömel-Zubel aus Erfahrung.

Die Grundhaltung

Trainer Piotr Sozanski geht bedächtig vor beim Probetraining. Nach einer Aufwärmrunde wird erst die Grundhaltung trainiert. Als Rechtshänderin muss ich dabei den rechten Fuß nach vorne nehmen, die Knie sind leicht gebeugt. Den linken Arm halte ich hinter mir im rechten Winkel nach oben. Der rechte zeigt in Richtung meines noch imaginären Gegners.

Zuerst werden die Schritte geübt. (Foto: Simon Schwörer )

Der rechte Arm ist dabei leicht angezogen, sodass Ellenbogen und Handgelenk auf einer Linie sind. Es ist eine Haltung in Anspannung, die es den Fechterinnen und Fechtern ermöglichen soll, schnell auf das Gegenüber zu reagieren. Und ich weiß jetzt schon, dass ich am nächsten Tag Muskelkater haben werde.

Statt echten Degen mit Stahlklinge halten die Kinder und ich Nachbildungen aus Kunststoff in der Hand. Auch hier erklärt Sozanski uns genau, wie wir den Degen halten sollen. Geschützt wird die Hand von einer Plastikhaube, der sogenannten Glocke, die bei echten Degen natürlich auch aus Metall besteht.

Das perfekte Alter

Sozanski geht bewusst langsam vor, wenn er mit Kindern trainiert. „Die sind noch in der körperlichen Entwicklung und die Koordination ist nicht so gut“, sagt er. Wenn man zu schnell zu viel von ihnen fordere, könne es passieren, dass sie sich Bewegungen falsch aneigneten. „Und es dauert sehr lange, das dann zu korrigieren“, betont der 59-Jährige, der von 2009 bis 2016 als Bundestrainer für die deutschen Degenfechterinnen im Einsatz war.

Der ehemalige Bundestrainer Piotr Sozanski (rechts) trainiert mit den Kindern in Laupheim Fechten. (Foto: Simon Schwörer )

Der gebürtige Pole hat selbst als 14-Jähriger mit dem Fechtsport angefangen. Ziemlich spät, wie er sagt. Wer es im Fechten zu etwas bringen will, sollte laut Sozanski optimalerweise mit acht Jahren anfangen.

Mit meinen 37 Jahren bin ich also fast 30 Jahre zu spät dran. Zum Hobby-Fechten sei das aber noch ein gutes Alter, meint Sozanski lachend, als er mir nach der Probestunde noch Einzelunterricht gibt. Diesmal mit Fechtmaske und echtem Degen in der Hand. Einen Brustschutz trägt nur Sozanski. Auch er hat einen Degen in der Hand, allerdings nur, um mir die verschiedenen Angriffstechniken beizubringen. Angreifen soll nur ich.

Stoßen statt Schlagen

Anders als das geflügelte Wort „Haudegen“ vermuten lässt, ist der Degen eine Stoßwaffe. Nur wenn die Klinge das Gegenüber kraftvoll mit der Spitze trifft, gibt es Punkte. Seitlich mit der Klinge schlägt man nur auf die Waffe des Gegners, um sich selbst den Weg zum Stich freizuarbeiten. Der Angriff erfolgt immer in derselben Reihenfolge. Erst muss ich die Waffe von Sozanski umgehen oder wegschlagen, anschließend den Arm ausstrecken und dann kraftvoll das rechte Bein nach vorne setzen.

Nur wenn die Klinge das Gegenüber kraftvoll mit der Spitze trifft, gibt es Punkte. (Foto: Simon Schwörer )

Was leicht klingt, ist gar nicht so einfach. Immer wieder passiert es mir, dass mein Bein gleichzeitig mit dem Arm nach vorne schnellt. Außerdem vergesse ich, meinem Arm während Sozanskis Erklärungen eine Pause zu gönnen, sodass ich irgendwann mit einem leichten Krampf zu kämpfen habe. Und ich schwitze unter der Fechtmaske.

Fazit: Fechten rocks!

Trotzdem hat mich der Fechtsport gleich gepackt. Es ist nicht nur das körperliche Training, das mir daran gefällt, sondern auch die Konzentration, die das Fechten erfordert. Später, so erklärt mir Sozanski, kommt beim Fechten noch Taktik dazu. Man muss das Gegenüber einschätzen, pokern.

Natürlich gebe es da auch verschiedene Typen: „Ist das ein Angreifer, ein Zocker oder fechtet er aus dem Bauch heraus?“, nennt Sozanski ein paar Beispiele. Er selbst warte gerne auf Fehler des Gegenübers, um dann anzugreifen. „Jeder muss seine Philosophie finden.“ Am Ende sei Fechten wie „Schach mit dem eigenen Körper.“

Ob ich wieder kommen werde, wollen Sozanski und Abteilungsleiterin Brömel-Zobel nach dem Probetraining wissen. Ich hätte mich doch ganz gut angestellt. Endgültig entschieden habe ich mich noch nicht. Aber ich muss zugeben: Die Versuchung ist groß!