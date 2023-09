Sanierung(s)Mobil kommt nach Laupheim

Das Sanierung(s)Mobil des Informations- und Beratungsprogramms Zukunft Altbau kommt am Samstag, 14. Oktober, nach Laupheim. Von 7 bis 13 Uhr steht das Sanierung(s)Mobil auf dem Feyzinplatz und informiert umfassend zum Thema Sanierung, wobei auch die Bereiche Energiesparmaßnahmen, gesetzliche Rahmenbedingungen sowie die aktuell geltenden finanziellen Förderungen abgedeckt werden. Dies teilt die Stadt mit.

Auf rund 65 Quadratmetern zeigt der rollende Ausstellungspavillon von Zukunft Altbau anschaulich die wichtigsten Energietechniken für zukunftsfähige Altbauten. Dazu gehört vor allem der Umstieg auf erneuerbare Energien, aber auch Effizienzmaßnahmen leisten einen wichtigen Beitrag. Sie reduzieren den Energiebedarf und steigern den Wohnkomfort. Das Sanierung(s)Mobil wartet ebenfalls mit Informationen zu modernen Heiz- und Lüftungssystemen und Solaranlagen auf und gibt zudem Erläuterungen zu Innen- und Außendämmung, Wärmeschutzfenstern und Verschattungssystemen.

Vor Ort wird ein Ansprechpartner von Zukunft Altbau da sein, der für Fragen zur Verfügung steht. Zukunft Altbau wird vom Umweltministerium Baden-Württemberg gefördert und informiert stets firmenneutral rund um die energetische Sanierung von Gebäuden. Die Besucherinnen und Besucher können sich außerdem interaktiv und spielerisch einer jeden Sanierung nähern. So ist von jung bis alt im Sanierung(s)Mobil für Spannung gesorgt. Schirmherrin des Sanierungs(s)Mobils ist die Landesumweltministerin von Baden-Württemberg, Thekla Walker.

Das Sanierung(s)Mobil tourt im Sommerhalbjahr durch ganz Baden-Württemberg, um Bürgerinnen und Bürger vor Ort über alle Themen rund um die Sanierung zu informieren.

Weitere Termine sind zu finden unter www.zukunftaltbau.de/veranstaltungen. Neutrale Infos gibt es auch kostenfrei am Beratungstelefon von Zukunft Altbau unter 08000/123333 oder per Mail an [email protected].