Sammelaktion in Laupheim: Alte Daunen für neue Kleidung

Die Jugend des Deutschen Alpenvereins (JDAV) sammelt derzeit wieder alte Daunenprodukte, damit diese nicht in der Tonne landen, sondern wiederverwertet werden. An dem Projekt von JDAV und dem Bekleidungshersteller Mountain Equipment beteiligt sich erneut auch die Kletterjugendgruppe Laupheim.

„Als Kletterbegeisterte setzen wir uns mit großer Leidenschaft für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein“, sagt Timo Hamm, Mitglied der Laupheimer DAV–Ortsgruppe. „DownUpCycling“ lautet das Ziel, für das alte Daunen gesucht werden, um daraus neue wärmende Wintersportbekleidung herzustellen.

Den Tieren zuliebe

Mit dem Projekt von JDAV und dem Bekleidungshersteller sollen junge Menschen sensibilisiert werden, den Rohstoff „Daune“ wertzuschätzen. Denn für die Daunen, die in vielen wärmenden Winterjacken stecken, müssen oft Gänse und Enten höllische Qualen erleiden. Die Tiere werden teils bei lebendigem Leib gerupft, um an ihre Federn zu kommen. Zwar gibt es auch Methoden, die weniger Leid verursachen, doch oftmals lässt sich der Ursprung der Daunen als Verbraucher nicht leicht nachverfolgen. Eine Kennzeichnungspflicht für Hersteller oder gesetzliche Gütesiegel für Daunenprodukte gibt es laut JDAV nicht.

Umso sinnvoller ist es, alte, nicht mehr benötigte Daunen zu sammeln und wieder in den Produktionskreislauf zurückzuführen. „Wir sind da auf die Unterstützung unserer Mitmenschen angewiesen, und hoffen, dass wieder einiges an Daunen zusammenkommt“, so Hannah Ganser, eine der Jugendleiterinnen der Laup–heimer DAV–Ortsgruppe. Der Schutz der Tiere und der sparsame Umgang mit Ressourcen liege den Mitgliedern der Ortsgruppe Laup–heim (Sektion im SSV Ulm 1846) sehr am Herzen. Deshalb wolle der Verein Mountain Equipment beim Aufbau eines Verwertungskreislaufs für Daunenbekleidung unterstützen.

Bisher wenig Rückläufe

Die Aktion läuft seit Mitte Juni. Doch bislang fehlte die Aufmerksamkeit für das Projekt. „Wir wollen noch bei einigen Hotels anfragen“, sagt Hannah Ganser. Bei der letzten Aktion habe die Kletterjugend über eine solche Spende eine große Menge an Daunen erhalten. So konnte sie sich einen der begehrten Preise sichern, die für die Gruppe ausgelobt wird, die im Verhältnis zu ihrer Mitgliederzahl die meisten Daunen sammeln kann.

Rund 15 Mitglieder im Alter von acht bis 16 Jahren hat die Ortsgruppe. „Wir sind Teil des Rocksports Laupheim, einem beliebten Treffpunkt für Kletterbegeisterte in unserer Region“, sagt Hamm. Das Sportgeschäft für Klettern, Bergsport und Outdoor dient als Sammelstelle für Daunenprodukte wie Schlafsäcke, Bettdecken und Kissen, die zu den Öffnungszeiten des Rocksports abgegeben werden können.

Informationen zum Projekt