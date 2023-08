Röchling Industrial Laupheim öffnet Türen für Angehörige von Mitarbeitenden

Der Kunststoffverarbeiter Röchling Industrial Laupheim ist mittlerweile vollständig nach Burgrieden umgezogen. Nun bekamen Angehörige der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Einblick in das Unternehmen, wie dieses in einem Schreiben mitteilt. Mehr als 600 Gäste der circa 170 Mitarbeiter informierten sich am Familientag über den Neubau und die Produktion.

Die Gäste bekamen eine exklusive Führung durch den modernen Neubau mit mehr als 9000 Quadratmeter Produktionsfläche und 1000 Quadratmeter Verwaltungsbereich im Gewerbegebiet „Am Flugplatz“ in Burgrieden. „Insbesondere die zukunftsweisenden Technologien und Fertigungsmöglichkeiten im Bereich des 3D–Drucks waren für viele Gäste beeindruckend“, sagt Rudolf Karremann, technischer Geschäftsführer von Röchling Industrial Laupheim.

Das Unternehmen ist Teil des international führenden Kunststoffverarbeiters Röchling Industrial und auf die zerspanende Formgebung von Hochleistungskunststoffen spezialisiert. Im Jahr 2017 übernahm die Röchling–Gruppe das Laupheimer Unternehmen Fischer Kunststoff Präzision GmbH, das insbesondere für seine einzigartige Zerspanungskompetenz für hochpräzise, komplexe Bauteile bekannt war. Kontinuierlich investierte Röchling in den Ausbau der Märkte und die Kapazitäten des Standortes. „Mit unserem schnellen Wachstum und der hohen Nachfrage stießen wir am bisherigen Standort an unsere Kapazitätsgrenzen“, erklärt Michael Haller, kaufmännischer Geschäftsführer. Deshalb erfolgte bereits 2021 der erste Spatenstich für das 14 Millionen Euro Projekt in Burgrieden.

Ende 2022 bezog das Unternehmen den modernen Neubau. Der besondere Fokus am neuen Standort liegt auf der zerspanenden Formgebung hochwertigster Bauteile für die Healthcare–Industrie. Dafür wurde in dem Neubau auch ein Reinraum nach ISO Klasse 8 untergebracht. Außerdem ermöglichen 3D–Drucker die Fertigung von speziellen Produkten.

Bei der Planung des Neubaus wurden die neuesten Erkenntnisse in Bezug auf Digitalisierung, Smart Factory und Smart Office berücksichtigt, um die eigenen Produktionsprozesse zu verbessern, wie das Unternehmen weiter mitteilt. Außerdem wurde eine Wärmerückgewinnungsanlage zum Heizen und Kühlen eingebaut, eine Photovoltaik–Anlage installiert und mehrere Ladesäulen für E–Autos eingeplant.