Roadstring Army dürfen das Summernight-Festival in Laupheim eröffnen

Die Bands Dollmatcher, Roadstring Army und Entropic Minds haben sich am Ostersonntag beim Nachwuchsfestival im Jugendzentrum einen musikalischen Schlagabtausch geliefert. Die drei Musikgruppen warben um die Gunst von Publikum und Jury. Am Ende konnten Roadstring Army mit ihrem handgemachten Genre-Mix aus Pop, Rock und Hip-Hop das Komitee überzeugen. Die fünf Musiker dürfen sich nun darauf freuen, das Summernight-Festival zu eröffnen.

Auftakt mit effektegladenem Gitarrensound

Um 20.17 Uhr öffnete das Laupheimer Jugendzentrum traditionell die Tür für seine Gäste. Wer pünktlich kam, konnte noch den letzten Klängen des Soundchecks lauschen, die aus den Tiefen des Gewölbekellers bis in den Schlosshof drangen. Nach und nach trudelten immer mehr Festival-Besucher ein. Um kurz nach neun Uhr trat die erste Band des Abends vor das Publikum.

Mit effektgeladenem Gitarrensound aus der Röhre und mitreißenden Grooves der Rhythmussektion eröffneten Dollmatcher ihr Set. Die Band, deren musikalische Anfänge zurück ins Erbacher Probezentrum reichen und die inzwischen in Ulm heimisch ist, gibt es bereits seit dem Jahr 2008 in wechselnden Besetzungen. „Seit drei Jahren sind wir wieder sehr aktiv“, ließ Frontmann Michael Seefelder das Publikum wissen.

Mit „Jazzrock-Fusion-Krautrock“ zogen Dollmatcher die Gäste in ihren Bann. (Foto: Christian Reichl )

Direkt auf Tuchfühlung mit dem Publikum

Der Sound der vier Musiker - Christian Erhart (Schlagzeug), Veit Reich (E-Bass), Siegfried Edelmann (Mundharmonika und Lap-Steel-Gitarre) und Michael Seefelder (Gesang und E-Gitarre) - ist von Einflüssen aus Jazz, Blues und Rock geprägt. Sphärische Klänge und groovige Rhythmen zogen die Zuschauer in den Bann und ließen sie nicht mehr los. „Wir freuen uns immer besonders, wenn wir bei einem jungen Publikum gut ankommen“, zeigte sich Seefelder nach dem Auftritt zufrieden.

Von null auf hundert starteten Roadstring Army in ihr erstes Konzert des Jahres. Frontmann Sebastian Seliger (Gesang und Akustikgitarre) der fünfköpfigen Truppe aus Ulm - ferner bestehend aus Dennis Aubele (Schlagzeug), Manuel Engelhart (E-Bass), Giancarlo Aleman (Akustikgitarre) - ging von Beginn an auf Tuchfühlung mit den Besuchern und brach mit einer Sprechgesang-Einlage das Eis beim Publikum. „Kommt alle noch einen Schritt näher“, rief der Sänger die Besucher zu sich.

Vier Musiker verschiedener Stilrichtungen

Auch bei den gefühlvollen Pop-Balladen oder groovigen Rocknummern, bei denen besonders die zwei Akustikgitarren für einen satten Klangteppich sorgten, sprang der Funke auf die tanzenden Gäste über. „Wir haben zu zweit mit Straßenmusik in der Ulmer Fußgängerzone begonnen“, schildert Seliger. Seit 2019 gibt es die Band, in neuer Besetzung war es der erste Gig. Dem Publikum mitgebracht hatten sie auch die beiden neuen Songs „Josephine“ und „Moonlight“. Nach dem Auftritt zeigte sich der Sänger zufrieden: „Wir freuen uns mega, dass wir so gefeiert wurden.“

Von energiegeladenem Rock, bis hin zur gefühlfollen Ballade: Roadstring Army hat nicht nur das Publikum überzeugt, sondern auch die Summernight-Jury und das Nachwuchsfestival gewonnen. (Foto: Christian Reichl )

Den Abschluss des Abends machten Entropic Minds. Die Musiker Michael Weber (Schlagzeug), Philip Scheerer (Bass), Lisa Winter (Keyboard) und Ramon Walter (Gesang und E-Gitarre) stammen alle aus dem Ulmer Raum und haben sich vor rund einem Jahr gegründet. Von unterschiedlichen Musikstilen wie Klassik, Blues, Funk und Soul sowie Hard Rock geprägt, haben Entropic Minds ihren eigenen ganz speziellen Sound kreiert. „Wir versuchen eben, alles miteinander zu fusionieren“, schildert Walter.

Großes Lob an die Veranstalter und Technik

Das Publikum war sichtbar angetan - gespannt wurden die gefühlvollen Gitarrensoli von Walter verfolgt, zum Träumen luden von Winter geschriebene Piano-Melodien ein und als Scherer vom Bass auf das Cello wechselte, stellte sich wohl bei so manchem eine Gänsehaut ein. „Wir haben 100 Prozent gegeben und die Leute haben super mitgemacht“, freute sich Walter nach dem Auftritt.

Bestens aufeinander abgestimmte Truppe: Die Musiker von Entropic Minds bringen verschiedene musikalische Prägungen mit und vereinen Klassik, Funk und Jazz sowie Rock in ihrem Stil. (Foto: Christian Reichl )

Ein großes Lob gab es vonseiten der Bands an die Veranstalter des Summernight und Techniker Pasqual Thonemann, der kurzfristig für Licht und Ton sorgte. Das Publikum sah es genauso und spendete einen fetten Applaus. Nach dem großen Spektakel zog sich die Summernight-Jury zur Beratung zurück. Kurz nach 12 Uhr stand schließlich die Gewinner-Band mit dem Namen Roadstring Army fest. Doch traditionell geht niemand im Juze leer aus und so gab es für die beiden anderen Bands zum Trost jeweils eine Kiste Bier.

Beste Stimmung herrschte bei den Musikern nach ihren Auftritten beim Nachwuchsfestival. Die drei angetretenen Bands stammen alle aus dem Raum Ulm. (Foto: Christian Reichl )

Roadstring Army gewinnt begeherten Festival-Slot

„Beim ersten Auftritt des Jahres direkt einen Festival-Slot zu gewinnen, das fühlt sich fantastisch an“, sagte Sänger Sebastian Seliger im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Für Roadstring Army war es der zweite Anlauf beim Nachwuchsfestival, aus Termingründen konnten sie den Wettbewerb im vergangenen Jahr nicht wahrnehmen. Über die zweite Chance habe man sich sehr gefreut, sagte Seliger.

Den begehrten Platz für das Summernight-Festival konnte die Band Roadstring Army aus Ulm ergattern. (Foto: Christian Reichl )

„Was das Publikum anbelangt, war die Entscheidung dieses Jahr eindeutig“, sagte Erik Fridrich von der Jury. Es freue ihn, dass sich Roadstring Army in diesem Jahr präsentieren konnte, die Terminfindung für das Nachwuchsfestival sei immer eine Herausforderung. „Das sind Menschen, die in ihrer Freizeit für Kultur sorgen.“ Umso schöner sei es, der Band nun eine Bühne zu bieten, auf der sie mit anderen bekannten Künstlern auftreten darf und entsprechend Reichweite bekommt.