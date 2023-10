Der TSV Riedlingen hat am Freitagabend einen wichtigen Heimsieg in der Landesliga gefeiert. Im Donaustadion besiegte die Mannschaft des Trainerduos Sontheimer/Ragg am Freitagabend den SV Sulmetingen mit 3:0 (1:0). Riedlingen ist mit elf Punkten Zehnter, Sulmetingen bleibt Letzter.

Kurz vor der Pause fällt die TSV-Führung

In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Die erste Halbchance hatten die Gäste aus Sulmetingen. Nach einer langen Flanke kam Fabian Gapp am langen Pfosten frei zum Abschluss, doch der Ball aus spitzem Winkel ging gegen das Außennetz (10.). Die Reaktion der Riedlinger ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Diagonalball von Christian Münz auf Pascal Schoppenhauer drang dieser in den Strafraum ein, doch seinen Schuss parierte Torhüter Marco Pohl (11.). Drei Minuten später zog Manuel Pohl aus 20 Metern ab ‐ drüber (14.).

Riedlingen hatte die nächste Doppelchance. Nach einer Ecke kam Jonas Siefert zum Kopfball (20.), dann bediente ihn Dennis Altergot, doch Siefert schoss einen Sulmetinger auf der Linie an (21.). Nach einer halben Stunde gab es die nächste Chance für TSV-Kapitän Schoppenhauer. Doch Marco Pohl machte die nächste Chance zunichte (30.).

Brüderliche Co-Produktion

Zwölf Minuten später erlöste Dennis Altergot den Riedlinger Anhang. Nach einer Co-Produktion der beiden Brüder. Von der rechten Abwehrseite schickte Artur Altergot seinen Bruder, der den Ball pflückte, fast am Sechzehner Marco Pohl umkurvte und aus spitzem Winkel traf (42.).

Nur fünf Minuten nach Wiederbeginn stellte Dennis Altergot die Weichen auf Sieg. Nach einem langen Freistoß von Fauler stand Altergot mit dem Rücken zum Tor, nahm den Ball an, drehte sich und schlenzte den Ball ins lange Eck. Pohl hatte die Hand noch am Ball, konnte aber nicht mehr abwehren (50.). Das Spiel plätscherte bis in die Schlussphase vor sich hin, dann hielt Pohl im Eins-gegen-eins gegen den eingewechselten Retunsky (87.).

Adel Mehidi trifft zum 3:0

In der Schlussminute lief Retunsky nach einem langen Ball erneut aufs Sulmetinger Tor zu, wurde von Pohl außerhalb des Sechzehners zu Fall gebracht, doch Adel Mehidi übernahm die Kugel und lief praktisch mit ihr ins Tor ‐ 3:0 (90.).

Die Statistik zum Spiel:

TSV Riedlingen ‐ SV Sulmetingen 3:0 (1:0).TSV: Hermanutz ‐ A. Altergot, Widmer (73. H. Schmid), Fauler, Münz ‐ Leger (67. A. Mehidi), Stöhr (73. Ragg), Striegel, Schoppenhauer ‐ Siefert (79. F. Schmid), D. Altergot (73. Retunsky). SVS: Mar. Pohl ‐ Herre, Miller, Stöferle (54. Ganser), Y. Werz ‐ Gashi (69. Borm), Dehler, Gapp, Guther ‐ Martin, Man. Pohl. Tore: 1:0, 2:0 Dennis Altergot (42., 50.), 3:0 Adel Mehidi (90.). Z.: 250. SR: Mehmet Arar (Grimmelfingen).