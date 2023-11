Räuber geht leer aus

Ein Unbekannter hat am vergangenen Donnerstag versucht, in Laupheim eine Seniorin auszurauben. Doch er ging leer aus. Wie die Polizei mitteilt, befand sich die 72-Jährige um kurz nach 18.50 Uhr im Eingangsbereich einer Bankfiliale in der Mittelstraße. Ein unbekannter Maskierter betrat kurze Zeit später die Filiale und soll die Frau sofort mit einer Pistole bedroht haben. Dabei forderte er wohl Geld. Die Seniorin verweigerte das. Eine Zeugin betrat die Bank und die 72-Jährige schrie um Hilfe. Der unbekannte Räuber flüchtete. Mit zahlreichen Streifen Streifen fahndete die Polizei nach dem Mann. Im Rahmen der Fahndung entdeckte eine Polizeistreife einen Mann auf den die Beschreibung passte. Als dieser das Polizeifahrzeug sah, flüchtete er sofort und blieb verschwunden. Der Unbekannte Mann soll etwa 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein.

Laut der 72-Jährigen dürfte es sich um einen Jugendlichen oder jungen Mann gehandelt haben. Er sprach gebrochen Deutsch. Er war dunkel gekleidet, eine Kapuze und eine weiße Stoffmaske bedeckte das Gesicht. Die Pistole soll länglich gewesen sein. Die Kriminalpolizei Biberach nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unbekannten geben können. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07392/96300 zu melden.