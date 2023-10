Der FV Olympia Laupheim hat in der Fußball-Landesliga zu Hause den FV Ravensburg II mit 2:1 (1:0) bezwungen. Mann des Tages bei den Gastgebern war Stürmer Luka Puskaric, der die Laupheimer mit seinem ersten Treffer für die „Erste“ zum Heimsieg schoss.

Langer Abschlag leitet 2:1 ein

Es ist die entscheidende Szene der Partie gewesen: Ein langer Abschlag von Laupheims Keeper Julian Eiberle erreichte in der 87. Minute Luka Puskaric, der sich gegen seinen Gegenspieler durchsetzte und letztlich aus zehn Meter zum 2:1 einlochte. Auf der Tribüne des Olympia-Stadions brandete großer Jubel auf, alle Laupheimer Spieler und Trainer rannten auf den kurz zuvor eingewechselten Stürmer zu, um ihn zu beglückwünschen.

„Es ist ein geiles Gefühl, das Tor gemacht zu haben. Viel wichtiger war aber der Dreier. Schön, dass ich meiner Mannschaft helfen konnte“, sagte Puskaric später.

Das sagen die Trainer

„Das war ein absolut verdienter Sieg“, freute sich Olympia-Cheftrainer Predrag Milanovic nach dem Schlusspfiff. „Wir hätten den Deckel schon viel früher draufmachen können. Ein Lob an meine Mannschaft, dass sie nach dem 1:1 nochmals Moral gezeigt hat.“

Enttäuscht zeigte sich Ravensburgs Coach Thomas Gadek. „Wir haben den Punkt aufgrund eines individuellen Fehlers hergeschenkt. Beim ersten Tor war es ähnlich, der Freistoß hätte nicht entstehen dürfen“, sagte er. „Hinten raus waren wir dem Siegtreffer eigentlich näher als Laupheim. Trotzdem, wir hatten eine junge Mannschaft mit zwei U19-Spielern auf dem Platz, da dürfen Fehler noch passieren. Das gehört dazu.“

Guggenberger besorgt das 1:0

Von Beginn an lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Einen Freistoß von Marcello Mignemi beförderte Fabian Guggenberger wuchtig per Kopf ins Tor ‐ 1:0 für die Olympia (14.).

Lukas Engel (18.) und Mignemi (23.) verpassten es, die Führung auszubauen. Ravensburg II tauchte nur zweimal gefährlich vor dem Olympia-Kasten auf. Laupheims Keeper Eiberle parierte gegen Marko Föger (4.) und Dennis Blaser (45.) verfehlte das Gehäuse per Kopf.

Bleile markiert das 1:1

In Halbzeit zwei machte die Olympia weiter Druck nach vorn und stand defensiv kompakt. Gute Chancen von Hannes Schacher (53.), Engel (54.) und eine sehr gute von Alexander Schrode (66.) führten aber nicht zum 2:0.

Stattdessen fiel der Ausgleich für die Gäste, von denen offensiv bis dahin nichts Gefährliches zu sehen war, in Minute 82. Nach einem Einwurf kombinierten sich die Gäste bis in den Olympia-Strafraum hinein und Martin Bleile markierte das 1:1. Laupheims Defensive sah in dieser Situation schlecht aus.

Auswärtsspiel in Baindt

Es folgte der Premierentreffer von Puskaric, Stephan Strähle (89.) scheiterte noch an FVR-II-Keeper Maksym Fedorenko, und dann konnten die Laupheimer den Heimsieg feiern. Die Olympia verringerte damit den Abstand auf Rang drei auf vier Punkte.

Am Sonntag, 5. November, gastieren die Laupheimer nun beim SV Baindt (Anstoß: 14.30 Uhr).

Die Statistik zum Spiel:

FV Olympia Laupheim ‐ FV Ravensburg II 2:1 (1:0). FVO: Eiberle ‐ Crnov, Haug, Guggenberger ‐ Gnandt (65. Puskaric), Schrode, Schacher (60. Casullo), Acinikli (46. Ludwig), Engel (77. Strähle), Jelica ‐ Mignemi (75. Höfner).

FVR II: Fedorenko ‐ Eschweiler, Muntean, Durakovic, Schuler, Gresser, Bleile, Stehle (86. Büdinger), Abdija (73. Ajdarpasic), Blaser, Föger (58. Bolgert).

Tore: 1:0 Fabian Guggenberger (14.), 1:1 Martin Bleile (82.), 2:1 Luka Puskaric (87.) SR: Robin Stauß (SV Unter/Oberschmeien). Z.: 75.