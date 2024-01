Im Fall des in Altenstadt im Kreis Neu-Ulm getöteten Mannes und seiner Frau, einer Spielzeughändlerin aus Laupheim, beginnt am 23. Januar der Prozess vor dem Landgericht Memmingen. Das teilt das Gericht mit. Nach den 29 angesetzten Verhandlungstagen soll im Mai das Urteil fallen.

Der Prozessauftakt findet um 14.30 Uhr, im Sitzungssaal 132, statt. Angeklagte sind der Sohn und die Schwiegertochter des Getöteten. Einem Freund der beiden Angeklagten wird Beihilfe zur Tat vorgeworfen. Für das umfangreiche Schwurgerichtsverfahren sind 29 Verhandlungstage angesetzt, 50 Zeugen und ein Dutzend Sachverständige sollen bis zum 2. Mai vor dem Gericht aussagen.

Frau mit 44 Messerstichen getötet, Mann erstickt

Derzeit befinden sich alle drei Angeklagten in Untersuchungshaft. Dem 38-jährigen Angeklagten Patrick Marcel O. und seiner Ehefrau, der 33-jährigen Julia O., wird vorgeworfen, in der Nacht vom 21. auf den 22. April in das in Nachbarschaft gelegene Wohnhaus des Ehepaars Karl und Monika O. in der Mühlstraße in Altenstadt eingedrungen zu sein. Zum Zeitpunkt der Tat hätten der Vater des Angeklagten und seine Frau mit keinem Angriff gerechnet und seien wehrlos gewesen.

Gemeinschaftlich soll das angeklagte Ehepaar, die 55-jährige Monika O., mit 44 Messerstichen getötet, und den 70-jährigen Karl O. erstickt haben. Beide Opfer hätten sich im Tatzeitpunkt im Bett befunden. Anschließend hätte das angeklagte Ehepaar versucht, die Tat als erweiterten Suizid von Karl O. aussehen zu lassen. Hintergrund der Tat soll ein Streit um die Schenkung eines Hauses von Karl O. an seinen Sohn gewesen sein, die rückabgewickelt werden sollte. Außerdem hätte es das angeklagte Ehepaar auf das Erbe abgesehen gehabt.

Der angeklagte Freund des Ehepaars Joffrey S. aus Albstadt soll von der Tat gewusst und diese billigend in Kauf genommen haben. Ihm wird weiter vorgeworfen, den beiden anderen Angeklagten ein Auto für die Fahrt zum Tatort sowie ein Alibi gegeben haben. Während der Tat soll er das Kleinkind von Patrick Marcel O. und Julia O. beaufsichtigt haben. Die beiden Angeklagten seien nach dem Doppelmord von Altenstadt nach Albstadt zu dem Freund gefahren.