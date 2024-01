Nicht nur Bauern sind sauer: Protestumzug für Samstag in Laupheim geplant

Für Samstag, 13. Januar, ist eine Demonstration in Laupheim angekündigt. Der Protestzug findet ab 14:30 Uhr in der Mittelstraße in Laupheim statt.

Unter dem Motto „Schon lange ist nicht mehr nur der Bauer sauer“ wird in den sozialen Medien zu der Demonstration aufgerufen. In ihrem Aufruf beschreibt der Veranstalter, dass mit der Demonstration gezeigt werden soll, warum nicht nur die Bauern auf die Politik sauer sind.

Die Veranstaltung ist von einer Privatperson aus Schemmerberg bei der Stadt angemeldet worden, sagt Nicole Hörmann, Pressesprecherin der Stadt Laupheim auf Anfrage. Die Demonstration startet am katholischen Gemeindezentrum und endet am Marktplatz mit einer Kundgebung. Daher werde für den Protestzug keine Straße gesperrt, so Hörmann. Die Veranstaltung ist von 14.30 bis 16.30 Uhr angemeldet.