Mehr als 450 Landwirte aus dem gesamten Kreisgebiet und Spediteure haben sich am Montagvormittag an der Traktoren-Demo vom Biberacher Jordanbad über die B 30 auf den Laupheimer Festplatz beteiligt. Dort demonstrieren Landwirte, Spediteure, aber auch zahlreiche Unterstützer gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung.

Vor dem Start des Demonstrationszugs über die Bundesstraße 30 versammeln sich die Landwirte, aber auch vereinzelte Spediteure am Jordanbad in Biberach. Ab acht Uhr ist der Parkplatz dort gut gefüllt, auf den Anfahrtswegen herrscht Verkehrschaos. Die Bauern können sich kostenlos mit warmem Punsch und Leberkäswecken versorgen. Mittendrin steht die stellvertretende Vorsitzende des Kreisbauernverbands Biberach-Sigmaringen, Martina Magg-Riedesser, und wendet sich mit letzten Infos an ihre Mitstreiter, bevor alle die Traktoren besteigen.

Trittbrettfahrer mit Umsturzfantasien nicht erwünscht

Einem Mann mit AfD-Plakat wird signalisiert, dass keine Trittbrettfahrer mit Umsturzfantasien erwünscht seien. „Wir haben ihm freundlich erklärt, dass er es abnehmen soll“, erklärt Magg-Riedesser. Man streite gemeinsam für die Sache und müsse zusammenhalten. Gegen neun Uhr setzt sich die Kolonne in Bewegung. Die Polizei fährt voraus. Magg-Riedesser führt den Protestzug an.

Mit so einer Resonanz hätte ich nie gerechnet. Martina Magg-Riedesser

Angemeldet war die Demonstration mit zirka 250 Teilnehmern. Doch die Verantwortlichen schätzen die Teilnehmerzahl auf gut 450 Traktoren. Auch mehrere LKW-Fahrer schließen sich dem Zug an. Auf Plakaten und Bannern machen die Bauern ihrem Ärger Luft. Einer hat eine Sirene an seinen Frontlader montiert – unzulässig, wie die Polizei der stellvertretenden Vorsitzenden erklärt.

Schaulustige und Unterstützer grüßen von den Brücken

Als sich der Zug gegen neun Uhr in Bewegung setzt, ist die B 30 leer. Die Polizei hilft, die Auffahrt in Biberach freizuhalten. „Mit so einer Resonanz hätte ich nie gerechnet“, freut sich Martina Magg-Riedesser. Auch auf den Brücken über die Bundesstraße stehen Schaulustige und Unterstützer der Proteste. Der Zug ist bereits gut eine Stunde unterwegs, als Martina Magg-Riedesser auf Höhe Äpfingen die Information erhält, dass die letzten Schlepper den Parkplatz verlassen haben.

Auch wendet sich die Polizei an die Versammlungsleiterin mit der Info, dass Fahrzeuge auf der Bundesstraße wenden und rückwärtsfahren würden. Die Polizisten fordern, dieses Verhalten zu unterbinden, da es sonst „Bußgelder hagelt“ und die „Demonstration sofort vorbei“ sei. Später kommt die Entwarnung: Ein Sattelschlepper war auf der glatten Fahrbahn zum Liegen gekommen, musste zurückrollen, um neu anzufahren.

Auf dem Festplatz Kritik an "verfehlten Agrarpolitik"

In Laupheim angekommen, machen andere Demo-Teilnehmer, die zuvor mehrere Kreisverkehre blockiert hatten, den Weg frei zum Ziel des Zuges am Festplatz an der Bühler Halle. Dort machen die Demonstrationsteilnehmer ihrem Ärger auch in Form von Plakaten Luft. Mit Slogans wie: „Ist der Bauer ruiniert, wird das Essen importiert“, kritisieren die Bauern, eine in ihren Augen existenzgefährdende Politik für die Landwirtschaft durch die aktuellen Sparmaßnahmen der Regierung, aber auch eine ihrer Meinung nach verfehlte Agrarpolitik der vergangenen Jahre. Einige Landwirte ärgern sich, dass eine große Kundgebung nicht gestattet wurde. „Schilder zeigen, sonst nichts – das ist eine Frechheit“, meint einer.

Alle Bauern egal welcher Couleur ziehen an einem Strang. Martina Magg-Riedesser

Einige der Demonstrationsteilnehmer fordern auf ihren Schildern einen Rücktritt der Bundesregierung. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ weisen sie auf ihre Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Situation und eine hohe Abgabenlast für Landwirtschaft und Handwerk hin. Der Protest mancher geht weit über diese Kritik hinaus. „Ich habe Angst, dass das Land bewusst an die Wand gefahren wird“, meint ein Demonstrant mit einem Plakat auf dem Rücken, das zudem die Pandemiepolitik der WHO, digitale Währung, das Heizungsgesetz und Waffenlieferungen kritisiert.

Magg-Riedesser kritisiert Wettbewerbsverzerrung

„Wir haben den Traktoren-Konvoi gut hinter uns gebracht“, sagt Martina Magg-Riedesser, die als Veranstaltungsleiterin nach der Protestfahrt auf dem Laupheimer Festplatz zum Mikrofon greift. Mit einer so großen Anzahl an Demonstrationsteilnehmern habe sie nicht gerechnet. „Alle Bauern egal welcher Couleur ziehen an einem Strang“, ruft die Landwirtin den Teilnehmern zu. Die Bundesregierung habe bei ihrer Sparpolitik die Rechnung ohne die Landwirte gemacht. „Wir setzen hier ein Zeichen und demonstrieren, weil wir nur so etwas erreichen“, sagt Magg-Riedesser. Ungleiche Subventionen der Länder der Europäischen Union würden zu Wettbewerbsverzerrungen auf dem Binnenmarkt führen – zum Nachteil der deutschen Bauern. „Wir müssen einen viel höheren Einsatz bringen“, kritisiert die Bäuerin.

Weitere Aktionen geplant

Sie warnt, dass die aktuelle Agrarpolitik die Zukunft der deutschen Landwirte gefährde. So würden zu scharfe Vorgaben zu Natur- und Tierschutz bäuerliche Arbeit verunmöglichen. „Im Kreis wird abgesehen von Vorzeigeprojekten derzeit kein einziger Schweinestall gebaut. Wenn auch in Zukunft Gutes auf dem Teller landen soll, dann darf man unsere Landwirtschaft nicht kaputtmachen“, sagt Magg-Riedesser. Immer mehr Landwirte würden aufhören. Besonders junge Landwirte seien verunsichert, ob es für sie noch eine Zukunft gibt. „Aber ohne uns Bauern gibt es keine Zukunft. Es geht um die junge Generation, dafür brauchen wir die politischen Rahmenbedingungen“, sagt sie. Dafür wolle man kämpfen und wenn nötig weitere Protestaktionen organisieren.

Wie es in den kommenden Tagen weiter geht, ist ungewiss. „Weitere Aktionen sind in Planung“, sagt Magg-Riedesser. Wenn sich nichts bewegt, wollen die Landwirte weiter demonstrieren. In den nächsten Tagen könnte es zumindest im Bereich der B 30 und rund um Ulm zu weiteren Behinderungen kommen.