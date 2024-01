Polizei stoppt betrunkenen Fahrer

Für einen betrunkenen Skoda-Fahrer ist eine Fahrt am Montag mit einer Polizeikontrolle bei Laupheim geendet. Beamten hielten den 42-jährigen Fahrer gegen 16.45 Uhr in der Bruckgasse an, wie die Polizei berichtet.

Die Beamten hätten bei dem Mann Alkohol gerochen. Ein Test habe den Verdacht bestätigt. Aktuell werde ein Bluttest ausgewertet, um zu überprüfen, wie viel Alkohol der 42-Jährige tatsächlich intus hatte. Den Mann erwarte jetzt eine Anzeige. Seinen Führerschein habe er abgeben müssen.