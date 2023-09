Polizei stoppt berauschten 19–Jährigen

Bei einer Fahrzeugkontrolle am Donnerstag fand die Polizei in Laupheim Marihuana in einem Auto. Gegen 0.30 Uhr war eine Polizeistreife in der Hohe–Straße unterwegs. Dort fiel den Polizisten ein Opel mit kaputtem Rücklicht und laufendem Motor auf. Als der 19–jährige Fahrer den Streifenwagen erkannte, fuhr er zunächst los, wurde jedoch kurz darauf angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten deutlichen Marihuanageruch in dem Auto fest. Der 19–Jährige musste daraufhin einen Urintest machen, der positiv auf THC verlief. Bei der Durchsuchung des Autos entdeckten die Polizisten zwei Messer. Zudem fanden sie in unmittelbarer Nähe zur Kontrollstelle eine geringe Menge Marihuana und szenetypische Utensilien. Der 19–Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Weiterfahren durfte er nicht mehr. Zudem stellte die Polizei das Marihuana und die Messer sicher. Auf den Fahrer des Opels kommen nun mehrere Anzeigen zu.