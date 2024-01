Skurriler Unfall: Hund verursacht Brand in Laupheim

Kurz vor 7.30 Uhr ist am Mittwoch der Feuerwehr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Laupheimer Innenstadt gemeldet worden. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten an.

Wie die Bewohnerin berichtete, sprang wohl ihr Hund an dem Herd hoch und schaffte es, den Temperaturregler für die Herdplatte anzustellen. Dadurch fingen laut Polizeibericht ein auf der Herdplatte befindliches Holzschneidebrett und Papier Feuer.

Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Feuers auf die Kücheneinrichtung durch das schnelle Handeln verhindern. Weder die Bewohnerin, noch ihr Hund wurden verletzt. Es entstand minimaler Schaden. Die Feuerwehr Laupheim war mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort.