Der Landkreis Biberach unterstützt das Planetarium Laupheim bei seinen Erweiterungsplänen mit einem Investitionszuschuss in Höhe von maximal 350.000 Euro. Während Landrat Mario Glaser betonte, dass das Planetarium damit bereits eine Sonderbehandlung erfahre, hätten sich einige Kreisräte eine noch großzügigere Unterstützung vorstellen können. Letztlich stimmte der Kreistag dem Beschlussvorschlag der Verwaltung einstimmig zu.

Bereits als das Planetarium Laupheim vor mehr als 30 Jahren von der Stadt Laupheim erbaut wurde, beteiligte sich der Landkreis mit einer 350.000–DM–Förderung an den Gesamtkosten in Höhe von zwei Millionen DM. Auch als wenige Jahre später die Volkssternwarte hinzukam, gab der Landkreis etwas dazu. Ebenso vor zwölf Jahren bei der Investition in Digitaltechnik.

Bildungseinrichtung von überregionaler Bedeutung

Neben dieser Förderhistorie hob Landrat Glaser auch die überregionale Bedeutung des Planetariums als wissenschaftliche Bildungseinrichtung hervor. 30.000 bis 40.000 Besucher verzeichne das Planetarium pro Jahr. Zudem nehmen viele Schulen aus der gesamten Region die Angebote von Planetarium und Sternwarte in Anspruch.

Seit rund zehn Jahren bietet der Verein „Volkssternwarte Laupheim“, der das Planetarium betreibt, Kurse der Hector–Kinderakademie für Schüler aus dem ganzen Landkreis an und kann hier die Nachfrage nach eigenen Angaben wegen bei Weitem nicht abdecken. Seit 2017 ist das Planetarium in das Netzwerk der Schülerforschungszentren (SFZ) integriert, als Themen werden Geo– und Raumwissenschaften sowie Robotics angeboten.

Um das vielfältige Angebot aufrechterhalten zu können und das Planetarium zukunftsfähig aufzustellen, sollen die Bestandsflächen umgebaut und erweitert werden. Das Raumprogramm weist eine benötigte Gesamtfläche von circa 860 Quadratmetern auf, zur Verfügung stehen derzeit 530 Quadratmeter. Unter anderem benötigt das SFZ einen eigenen Raum für Arbeiten und Experimente, in dem dann auch die beliebten Kurse der Hector–Kinderakademie stattfinden sollen.

Auch Stadt und Kreissparkasse beteiligen sich

Die Kostenschätzung für die Gesamtmaßnahme beläuft sich auf 2,45 Millionen Euro. Der Verein „Volkssternwarte Laupheim“ wird über Rücklagen, Darlehen und Spenden Eigenmittel in erheblichem Umfang einbringen müssen. Angestrebt habe der Verein eine Drittellösung zwischen Stadt, Kreis und Verein, so das Landratsamt. Der Gemeinderat der Stadt Laupheim stellt für das Projekt 800.000 Euro bereit. Zudem kann sich der Verein noch Hoffnung auf Fördermittel machen. Ein Antrag auf Bundesmittel ist gestellt. Auch die Kreissparkasse Biberach hat eine Förderung in Höhe von 150.000 Euro in Aussicht gestellt.

Michael Roosz, Vorstandsmitglied des Vereins Volkssternwarte Laupheim, erfuhr in der Sitzung des Verwaltungs– und Finanzausschusses viel Anerkennung für die im Planetarium geleistete Arbeit. Jochen Ackermann (CDU) sagte etwa: „Die 350.000 Euro sind für uns gesetzt als Anerkennung dafür, was wissenschaftlich und darüber hinaus geleistet wird.“ Teile der CDU–Fraktion könnten sich sogar eine noch größere Beteiligung vorstellen, sagte Ackermann. Zuvor wären weitere Informationen, etwa im Rahmen einer Besichtigung, nötig.

Das sagen die Kreisräte

Erwin Graf (Freie Wähler) hat gemeinsam mit anderen Laupheimer Kommunalpolitikern bereits an einer Besichtigung teilgenommen. Auch er könnte sich „mehr als die 350.000 Euro vorstellen“. Die Investition sei wichtig für den Fortbestand des Planetariums, ergänzte Graf, der bei den weiteren Kreisräten darum warb, als Fürsprecher für das Planetarium aufzutreten. Graf stellte zudem fest, dass Landkreis und Kreissparkasse sich zwar mit einem großen Betrag an den Kosten beteiligen würden, die Spendenakquise sich aber nicht unbegrenzt toppen lasse.

Wir helfen als Kreis da, wo es notwendig ist und wir es als sinnvoll erachten. Franz Lemli

Auch Franz Lemli (SPD) berichtete, dass sich „Teile der Fraktion“ einen höheren Zuschuss vorstellen können. „Wir helfen als Kreis da, wo es notwendig ist und wir es als sinnvoll erachten. Und hier ist es sinnvoll, weshalb es von uns ein klares Ja gibt“, unterstützte Lemli den Verwaltungsvorschlag.

Im Ergebnis ist es ein Haufen Geld. Wir wissen die dort geleistete Arbeit zu schätzen und halten den Betrag für sehr großzügig und angemessen — mehr aber nicht. Elmar Braun

Auch bei den Grünen sei über die Höhe des Zuschusses diskutiert worden, sagte Fraktionssprecher Elmar Braun und ergänzte: „Im Ergebnis ist es ein Haufen Geld. Wir wissen die dort geleistete Arbeit zu schätzen und halten den Betrag für sehr großzügig und angemessen — mehr aber nicht.“

Clemens Graf Leutrum von Ertingen (CDU) regte an, sich abhängig vom Erfolg der Spendenakquise des Vereins eine Erhöhung des Zuschusses offenzuhalten. Monika Koros–Steigmiller (Frauen) schloss sich ihrem Vorredner an und sicherte ebenfalls die Unterstützung ihrer Fraktion für das Planetarium zu.

Das sagt die Verwaltung

Landrat Mario Glaser wirkte etwas verwundert ob der Großzügigkeit einiger Kreisräte. „Es wäre das falsche Signal, zu sagen, dass der Landkreis eine mögliche Lücke schließt. Die öffentliche Hand kann nicht als Puffer herhalten“, sagte Glaser und kündigte zugleich an, die Kreisräte an ihre Worte zu erinnern, wenn in einigen Monaten bei den Haushaltsberatungen Themen wie Personalaufwand und Kreisumlage diskutiert werden.

Es wäre das falsche Signal, zu sagen, dass der Landkreis eine mögliche Lücke schließt. Mario Glaser

Auch Finanzdezernent Holger Adler unterstrich, dass dem Planetarium bereits eine Sonderrolle zukomme, denn eigentlich trete der Kreis nicht als Investor auf. „Wir haben mit uns gerungen“, sagte Adler und stellte zudem fest, dass der vorgeschlagene Zuschuss so hoch wie noch nie sei.

Zeidler und Lemli unterstützen Kurs des Landrats

Zustimmung gab es von den Kreisräten Norbert Zeidler (CDU) und Lemli. Zeidler sprach von einem „stolzen Betrag“ und sieht eher die Stadt Laupheim in der Pflicht. Lemli betonte, dass es bei aller Wertschätzung das falsche Signal wäre, wenn der Landkreis zusichern würde, eine eventuelle Lücke bei Bedarf zu schließen.