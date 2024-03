Pfadfinder unterstützen Projekt zur Stärkung der Demokratie

Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder des Stammes Kon-Tiki-Laupheim widmen ihre diesjährige Ostereier-Aktion dem Verein „Gesicht zeigen! Für ein Weltoffenes Deutschland“. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Der Verein „Gesicht zeigen!“ setzt sich bundesweit für Respekt und Toleranz und gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt ein. Um diese Arbeit zu unterstützen, verkaufen die Laupheimer Pfadfinder nach den Oster-Gottesdiensten am Sonntag, 31. März, selbst gefärbte Ostereier und spenden den Erlös an „Gesicht zeigen!“ spenden.

Der Einsatz für Demokratie sollte aber nicht beim Spenden für zivilgesellschaftliche Organisationen aufhören, finden die Laupheimer Pfadfinder. Demokratie lebe von Werten, die man meist schon in jungen Jahren lernen würde. „Ich finde es wichtig, dass Kinder und Jugendliche in Laupheim in ihrer Freizeit Angebote wahrnehmen können, bei denen ihnen schon früh Werte wie ein gutes Miteinander, Toleranz und Vielfalt vermittelt werden. Das kann im Sport- oder Musikverein ebenso umgesetzt werden wie in einer Jugendgruppe“, schreibt Pfadfinderleiterin Anna Hamberger in einer Pressemitteilung. Leider gebe es immer weniger Erwachsene, die sich in Laupheim ehrenamtlich bei den Pfadfindern engagieren wollen, sodass es schwierig sei, regelmäßige Gruppenstunden für alle Altersstufen anzubieten. .