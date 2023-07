Petition fordert Vergrämung der Saatkrähen an der Biberacher Straße

Der Laupheimer Albrecht Huber hat vor einigen Wochen eine Unterschriftenaktion gestartet, damit die Stadt gegen die Saatkrähen in der Biberacher Straße vorgeht. Im Frühjahr hatten sich mehr als ein Dutzend Brutpaare in den Bäumen zwischen Zeppelinstraße und Mühlrain angesiedelt. Seitdem sorgen die Vögel für Frust bei Anwohnern.

Krähen an der Biberacher Straße sorgen für Frust

Mit seinem Klemmbrett ist Albrecht Huber in der Sonnhalde unterwegs. Ein Anwohner erkennt den 68–Jährigen. „Heute Morgen war wieder ab fünf Uhr Radau“, sagt der ältere Herr, der gerade bei der Gartenarbeit ist. Der Mann berichtet, dass der Lärm für ihn kaum auszuhalten ist. „Ich sitze abends schon gar nicht mehr auf meine Terrasse“, winkt er ab. Als sich die Krähen im Frühjahr in den wuchtigen Buchen niederließen, hatte er eine böse Vorahnung. „Ich bin Laupheimer und kenne die Problematik daher schon lange, aber erst jetzt wurde mir klar, was die Betroffenen wirklich durchmachen müssen.“

Betroffen ist auch Albrecht Huber, der westlich der Biberacher Straße im Straßäckerweg wohnt. Er war verärgert, als die Stadt verkündete, dass alle Krähen aus dem Stadtgebiet erfolgreich vergrämt worden seien. „Wohnen wir hier etwa nicht im Stadtgebiet?“ Anders als in der Sonnhalde, wo er mehr als ein Dutzend Krähennester gezählt hat, haben sich die Vögel im Straßäckerweg aber nicht häuslich niedergelassen. Doch Hubers Haus und Garten bleiben von den Hinterlassenschaften der Vögel nicht verschont. Er ist sich sicher, dass die Krähen sich von den Brutplätzen in der Sonnhalde zu den Wiesen westlich der B30 aufmachen, um dort zu fressen. Oft hielten sich die Vögel auch im Nussbaum neben seinem Haus auf. „Um fünf Uhr morgens geht das Gekrähe los.“

Anwohner fordern Stadt in Petition zum Handeln auf

Diese Erfahrungen haben auch andere Anwohner der Biberacher Straße gemacht. Sie kritisieren, dass die Stadt sich seit Langem nicht mehr um die Pflege der Bäume kümmere. „Das letzte Mal wurden die Bäume vor neun Jahren zurückgeschnitten“, erinnert sich eine Anwohnerin. „Äste, Blätter und Bucheckern, alles landet auf dem Dach“, sagt sie. Für die Vögel seien die großen Bäume der ideale Baustoffhandel, sind sich die Anlieger einig. „Die Äste der Bäume reichen schon etwa zehn Meter in die Biberacher Straße hinein und gefährden die Schulkinder, Radfahrer und Autofahrer in diesem Bereich“, ergänzt Albrecht Huber. Die Gefahr für die Menschen sieht er in herabfallendem Totholz und in der Verschmutzung der Straße durch Vogelkot.

Die Anlieger beschreiben die Hinterlassenschaften der Tiere als unzumutbar. „Die Krähen verkoten alles, es ist eine Katastrophe“, betont die Frau. Die Nachbarn der Frau erzählen, dass sie bereits dreimal die Fassade von Kot befreit hätten. Sie alle haben die Petition unterzeichnet, die Huber bei der Stadt eingereicht hat. 36 Unterschriften von Anliegern sind zusammengekommen. In der Petition wird gefordert, dass die Nester vor Ende des Jahres entfernt und die Tiere beim Versuch der Wiederansiedlung vergrämt werden. Außerdem erwarten die Anlieger im Herbst einen Rückschnitt der Buchen.

Krähenlärm: Die Ruhe am helllichten Tag trügt

Schon in der Vergangenheit hätten sie sich an die Stadt gewandt. „Die Erfahrung zeigt, dass nichts passiert“, ärgert sich ein Anwohner. Deshalb hoffen sie nun auf die Petition und einen Zeitplan. Einen solchen kann die Stadt für die erhofften Vergrämungsaktionen allerdings nur bedingt geben. Bei den Saatkrähen vor Ort handele es sich „um eine verzögerte Nachbrut“.

„Soweit eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung erreicht werden kann, ist geplant, diese Nester vor der Brutsaison 2024 zu entnehmen“, heißt es in der Stellungnahme der Stadt. Ob, wann und in welchem Umfang eine Vergrämung stattfinden kann, hänge von vielen Faktoren ab — unter anderem von der Entscheidungslage des Gremiums, der Finanzmittelbereitstellung sowie der Genehmigungsvoraussetzung der Unteren Naturschutzbehörde.

Aktuell ist es tagsüber relativ ruhig in der Biberacher Straße. Auch am Hungerberg in Baustetten, wo sich nach der Vergrämung im Frühjahr ebenfalls Saatkrähen in Nestern niederließen, hat sich das Gekrähe auf die Morgen– und Abendstunden verschoben. Die Brut ist mittlerweile abgeschlossen. Die große Befürchtung der Betroffenen: Ohne Maßnahmen könnte die Zahl der Saatkrähen in der kommenden Brutsaison noch wachsen. „In Laupheim ist die Population derartig hoch, aber keiner unternimmt was, weil jedem die Hände gebunden sind“, regt sich ein Bewohner des Hungerbergs auf.

Zahl der Saatkrähen laut HSG–64–Sprecher stabil

Dass die Zahl der Vögel zugenommen habe, kann Johannes Locherer, Presseoffizier beim Hubschraubergeschwader 64 (HSG 64) nicht bestätigen. „Wie viele Krähen wir auf dem Flugplatz haben, ist tagesabhängig.

Die Population ist aus unserer Sicht aber ähnlich zu den Vorjahren“, so Locherer. Zudem sei keine besondere Zunahme an Vogelschlag in den dortigen Bereichen zu verzeichnen. Am Bundeswehrstandort würden die Krähen aus Sicherheitsgründen regelmäßig vergrämt, eine Sondergenehmigung ermögliche dies trotz des Schutzstatus der Vögel.