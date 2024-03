„Seid ihr alle da?“, ruft Tim Beck, Leiter der Musikschule Laupheim, in das volle Kulturhaus. „Ja“ schallt es ihm aus Hunderten Kindermündern entgegen.

Denn am Montagmorgen ist für alle Laupheimer Grundschüler Konzertzeit: Unter dem Motto „Von Schülern für Schüler“ hat die Musikschule Laupheim ein Konzert mit dem Titel „Peter und der Wolf meets Hip-Hop“ veranstaltet. Rund 1000 Grundschüler haben die zwei Vorstellungen besucht.

Klassischer Stoff für Grundschüler

11 Uhr am Montagmorgen: Hunderte Grundschüler drängen sich durch die Sitzreihen im Kulturhaus, um auf ihre Plätze zu kommen. Lautes Murmeln dringt durch den Saal, Kinder zappeln auf ihren Stühlen, bis das Musikschulorchester auf die Bühne kommt. Lauter Jubel brandet auf.

Tim Beck stellt den Kindern die einzelnen Personen des Stücks vor, indem er sie anhand von kleinen Hinweisen erraten lässt, wer die Charaktere sind. So geht er einmal kurz in die Knie und wackelt mit angelegten Armen. Die Schüler erkennen sofort: Das kann nur die Ente sein. Daraufhin spielt dann auch die Oboe die Melodie der Ente

So werden nach und nach die Charaktere der Geschichte musikalisch vorgestellt. „Am besten seid ihr jetzt ganz still, damit ihr alle Instrumente gut unterscheiden könnt“, kündigt Beck den Start des Stückes an.

Als die ersten Töne erklingen, wird es ruhiger im Saal. Die Kinder lauschen gebannt dem Spiel. Neben dem Orchester steht Lars Mayer und erzählt dem jungen Publikum die Geschichte von Peter, der schlussendlich den Wolf einfängt.

Vereinzelt wippen Schüler im Takt des Stückes mit. Einige erschrecken kurz, als das Orchester laut wird, als die Musik beim Auftritt des Wolfs laut anschwillt. Das Ende ist für die Kinder angepasst, da die Ente nicht wie im Original nur im Bauch des Wolfes quakt, sondern der Wolf sie wieder ausspuckt.

Lars Mayr erzählt den Kindern die Geschichte von „Peter und der Wolf“. (Foto: Katharina Carle )

Für Beck war es wichtig, „Peter und der Wolf“ mit in das Konzertprogramm aufzunehmen, da es Teil des Lehrplans für Grundschulen ist.

„Es ist einfach schöner, wenn die Kinder es mal live hören können, anstatt es nur im Unterricht als Buch zu lesen.“ Aber um den Schülern ein abwechslungsreiches Programm zu bieten, trat auch noch die Hip-Hop-Band Afande & Friends auf. „Dann ist für jeden was dabei.“

Hip-Hop sorgt für gute Stimmung

Mit dem „Schlagzeuglied“ von „Deine Freunde“ startet die Musiker. Beck zeigt hier sein Können und spielt ein Solo, welches die Kinder zum Jubeln bringt.

Ihre Textsicherheit beweisen die Grundschüler aber auch bei den weiteren Songs „Quatsch mit Soße“ und „Schokolade“. Sie singen mit der Band den Text mit, ein kleiner Teil der Kinder tanzt begeistert mit oder wippt mit den Armen im Takt der Musik.

„Mir hat es gefallen, weil es so schön laut war und Power hatte.“ Schülerin Emma über das Konzert

Viel Spaß bei dem Konzert hatte die Grundschülerin Mia. „Mir haben ,Peter und der Wolf’ und die Band gut gefallen“, erzählt die Zehnjährige aus Untersulmetingen begeistert.

Auch ihre Mitschülerin Emma ist noch ganz euphorisiert. „Mir hat es gefallen, weil es so schön laut war und Power hatte.“ Die Songauswahl der Hip-Hop-Band findet Mila toll. „Ich konnte alle Lieder mitsingen“, erzählt sie stolz.

Auch Beck zieht ein positives Fazit für die zwei Konzerte. „Es ist schön, dass alle Grundschulen da waren.“ Dankbar ist er aber auch, dass die Schulleiter der weiterführenden Schulen die Musiker des Orchesters freigestellt haben. „Sonst hätten wir das heute nicht machen können.“