Seit dem 1. Oktober hat das Elinaki Dèli in der Mittelstraße 30 geschlossen. Als Hauptgrund nennt Gastronom Spyros „Speedy“ Rantos eine dauerhafte Personalnot. Für das Haus „Milch & Zucker“ steht bereits das Nachfolgekonzept: Ab Dezember möchten Nini und Hana Nguyen die Laupheimer mit asiatischer Küche begeistern.

Neustart durch Personalnot erschwert

Ein Schild mit der Aufschrift „closed“ hängt in der Türe des Elinaki Dèli in der Mittelstraße 30. Darunter ein Dankesbrief an die Gäste mit einer kurzen Begründung, warum das Tagescafé, das Spyros Rantos, Dimitrios und Ilias Prokopis im Juli 2022 als Nachfolge des „Milch & Zucker“ eröffneten, nun keine Zukunft mehr hat.

Die schwierige Personalsituation hatte bereits den Neustart der Gastronomen erschwert und die Eröffnung über Wochen verzögert. „Wir haben fast ein Jahr für Küche und Service gesucht“, erklärt Rantos jetzt. „Das Problem war, Personal für Küche und Service zu finden, um planbar die Wochenenden abzudecken. Da fehlte die Kontinuität.“

Angetreten waren die drei Gastronomen mit frischer griechisch-mediterranen Küche im Tagescafé. „Gute Gerichte zu einem fairen Preis ‐ unsere Gäste fanden das Konzept klasse“, sagt Rantos. Doch bereits der geplante Start im April vergangenen Jahres hatte sich aufgrund der angespannten Personalsituation verzögert. Während des vergangenen Jahres hätten die Öffnungszeiten immer weiter gekürzt werden müssen, erläutert Rantos.

MiZu-Catering wird weiter Veranstaltungen bewirten

„Letztendlich war seit längerem klar, dass wir in Laupheim unseren Rückzug antreten werden.“ Daher habe man im August mit der Familie Striebel, den Eigentümern des Hauses, das Gespräch gesucht. „Wir hatten signalisiert, wenn es Interessenten gibt, dass wir übergeben. Einfach zumachen war aber nicht unsere Intention“, erklärt Rantos. Das Elinaki Mezedopolion in Ulm ist davon nicht betroffen. Auch die Marke „Milch & Zucker“ wird im „MiZu-Catering“ weiter Bestand haben und an Veranstaltungen wie Firmenfeiern oder Geburtstagen weiter Gäste und Veranstaltungen bewirten. Zudem will sich Rantos weiter in der Verbandsarbeit des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga engagieren.

In Laupheim geht eine Ära zu Ende

Persönlich sei „schon Wehmut mit dabei, nach 25 Jahren kein eigenes gastronomisches Objekt mehr für Gäste zu führen“, sagt Rantos. Er bedauert, dass er als Laupheimer seinen Beitrag nicht mehr dazu leisten könne, die lokale Gastro-Szene zu beleben. Ihm und seinen Geschäftspartnern sei die Entscheidung nicht leicht gefallen. „Daher bin ich froh, dass es weiter eine gastronomische Nutzung in der Mittelstraße 30 geben wird.“

Die Nachfolgerinnen setzen auf vietnamesisch-asiatische Küche

Eine Nachfolge ist bereits gefunden. Nini und Hana Nguyen wollen im Haus „Milch & Zucker“ wenn möglich zum Dezember vietnamesische und asiatische Küche anbieten, Samstag und Sonntag auch mit Frühstück. Nini Nguyen verfügt über gastronomische Erfahrung aus einem vietnamesischen Restaurant in Bad Saulgau, das die Schwiegereltern bisher geführt hatten. „Für einen echten Vietnamesen muss man bisher nach Ulm fahren, wir sehen das als Chance für Laupheim“, sagt Hana Ngyen. Die beiden Frauen dürften etlichen Laupheimern bekannt sein, sie betreiben direkt neben dem „Milch & Zucker“ bisher einen Beauty-Salon.

Haus „Mich & Zucker“ ein Herzensprojekt der Familie Striebel

„Ich habe ein weinendes und ein lachendes Auge“, sagt Christian Striebel. Das weinende Auge gelte Speedy Rantos, der als erster Pächter das „Milch & Zucker“ vor 20 Jahren im April 2003 eröffnet hatte. „Wir haben 20 Jahre lang vertrauensvoll zusammengearbeitet.“ Ein lachendes Auge habe er für den nahtlosen Übergang, der Nini und Hana Nguyen eine Chance biete. „Ich bin glücklich, dass zwischen alten und neuen Pächtern alles Hand in Hand ging“, so Striebel. Sein Vater Claus Striebel fügt an: „Für uns ist das ein Haus ein Herzensprojekt, 2002 haben wir es renoviert und vor dem Abbruch gerettet, da steckt Herzblut drin.“

Was viele Laupheimer sich sicher fragen werden: Wie geht’s weiter am Heimatfest und an den Festumzügen? Nach dem Abbruch des „Storchen“ hatte Speedy Rantos und sein Team mit dem „MiZu“ einen der zentralen Anlaufpunkte während der Umzüge geschaffen. Doch noch gibt es dazu weder von ihm, noch von den künftigen Pächterinnen konkrete Pläne.