Der Chor Vocal Dream und der Kirchenchor St. Stephanus Schwendi laden gemeinsam mit dem Streicherensemble Collegium Musicum Ulm zur Aufführung der Orchestermesse Sunrise Mass des norwegischen Komponisten Ola Gjeilo ein. Konzerttermine sind am Samstag, 18. November um 17 Uhr in der Kirche St. Maria Magdalena Sießen im Wald und am Sonntag, 19. November um 17 Uhr in der Friedenskirche in Biberach.

Zusammen mit Stücken von John Rutter, Wolgang A. Mozart, Karl Jenkins und weiteren, geht es laut Pressemitteilung auf eine musikalische Reise vom Sonnenauf- bis zum Sonnenuntergang mit, die die Prozesshaftigkeit eines ganzen Menschenlebens abbildet.

Der Eintritt ist frei. Spenden zur Finanzierung dieses gemeinsamen Projektes sind willkommen. Ein Teil geht außerdem an die Arbeit der Stiftung Kinder in Not, die im Landkreis Biberach mit ihren Projekten individuell Kindern in Notlagen hilft.