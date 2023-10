Online-Anmeldung für Kitas möglich

Das digitale Anmeldesystem der Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet Laupheim startet am 1. November. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Künftig können Familien die Anmeldung für einen Kitaplatz online über die städtische Homepage vornehmen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Anmeldung für eine Kindertageseinrichtung in städtischer, kirchlicher oder freier Trägerschaft ist. Für Familien ohne Internetzugang gibt es weiterhin Anmeldeformulare im Rathaus. Die Online-Anmeldeformulare sind unter https://www.laupheim.de/bildung-soziales/familie-kinder-jugend/kindergaerten zu finden. Die Digitalisierung soll weitergehen. Um die Kommunikation zwischen Kita und den Familien zu unterstützen, testen die Kitas in städtischer Trägerschaft als Pilotprojekt die Kita-App „MeerKita“ als schnelle und datenschutzkonforme Kommunikation zwischen Eltern und Einrichtung.