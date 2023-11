Olympias Serie ist gerissen

Fußball-Landesligist FV Olympia Laupheim hat sein Heimspiel gegen den TSV Heimenkirch mit 1:3 (0:1) verloren. Es war bereits die sechste Niederlage der Blau-Weißen in dieser Saison. Den Ehrentreffer vor 200 Zuschauern am grasigen Weg erzielte Kapitän Julian Haug per Kopf nach einem Eckball.

Auch wenn Laupheims Trainer Predrag Milanovic die Frage nach einer verdienten Niederlage zunächst mit Jein beantwortete, musste man nach den 96 Minuten auf dem Kunstrasenplatz zu dem Schluss kommen, dass der TSV Heimenkirch an diesem Nachmittag die bessere Mannschaft war. Allerdings profitierte sie auch von kapitalen Abwehrfehlern der Laupheimer, an zwei davon war Torwart Julian Eiberle maßgeblich beteiligt. Nach 34 Minuten musste er einen eher harmlosen Freistoß von Tobias Rasch passieren lassen und fünf Minuten vor Schluss landete ein Abwehrversuch des Keepers in den Beinen des überragenden Heimenkircher Spielers Simon Weber, der mit einem Schlenzer aus 35 Metern den dritten und damit entscheidenden Treffer der Gäste markierte.

Doch nicht allein Eiberle war verantwortlich für die erste Niederlage nach vier Siegen in Folge. Die gesamte Mannschaft fand nicht richtig ins Spiel, insbesondere Alexander Schrode hatte keinen guten Tag erwischt und wurde von Milanovic zur Pause folgerichtig durch Marcello Mignemi ersetzt, ohne dass auch der große Bäume ausreißen konnte.

In der ersten Halbzeit fand die Olympia kein Mittel, die dicht gestaffelte Defensive der Allgäuer zu durchbrechen. Nur bei Standards waren die Laupheimer gefährlich und hätten durch Philip Jelica bei zwei Direktabnahmen nach Eckbällen sogar in Führung gehen können. „In solchen Spielen muss man solche Dinger halt dann auch mal machen“, sagte Milanovic, zumal sich seine Mannschaft in Durchgang zwei ‐ trotz gefühlt 90 Prozent Ballbesitz ‐ keine zwingenden Torchancen erspielen konnte. Der Kopfballtreffer von Haug war zu wenig, um den TSV ernsthaft zu gefährden. Hannes Schacher und Luka Puskaric vergaben dabei in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit überhastet die besten Möglichkeiten der Laupheimer. Es fehlte der Zug zum Tor, zu oft musste der Ball quer- oder zurückgespielt werden.

Heimenkirch, das zumindest für eine Nacht den dritten Platz erreicht hat, versuchte das klassische Umschaltspiel, was auch gelang. „Wir haben uns in die Partie reingearbeitet und waren sehr effektiv vor dem Tor bei den wenigen Chancen“, fasste TSV-Coach Simon Schnepf die Partie zusammen. Insofern sei der Sieg durchaus verdient gewesen, was dann vom zahlreichen Anhang der Allgäuer mit lauten Gesängen gefeiert wurde. Laupheim rutschte auf Rang acht ab und muss nun in den beiden ausstehenden Partien in Harthausen und in Mietingen versuchen, den verlorenen Boden wieder gutzumachen. „Ein Rückschlag war das heute nicht, aber wir müssen das Spiel schon analysieren“, so Milanovic.

FV Olympia Laupheim ‐ TSV Heimenkirch 1:3 (0:1). FVO: Eiberle- Guggenberger, Haug, Crnov ‐ Ludwig, Jelica, Strähle (64. Acinikli), Schrode (46. Mignemi), Schacher (70. Höfner) ‐ Puskaric. Tore: 0:1 Rasch (34.), 0:2, 1:3 Weber (69., 85.), 1:2 Haug (71.). SR: Kerstin Holzmayer (Reutlingen). Z.: 200.