Olympia will weg vom Tabellenende

Der FV Olympia Laupheim nimmt zu Beginn der neuen Fußball–Landesligasaison eine ungewohnte Position ein. Nach zwei verlorenen Spielen rangiert die Olympia mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Mit einem Heimsieg gegen den TSV Riedlingen kann die Mannschaft am Samstag (Spielbeginn: 15.30 Uhr) ihre Situation deutlich verbessern.

Ausführliche Analyse

Die beiden Niederlagen gegen Mietingen und in Straßberg seien ausführlich analysiert worden, erklärt Laupheims Trainer Predrag Milanovic. Gegen Mietingen habe es insbesondere an den Grundtugenden gefehlt, die Mannschaft sei viel zu lethargisch aufgetreten.

In Straßberg dagegen seien der Abschluss und das Verteidigen von Standards das Hauptproblem gewesen. „Über Grundtugenden muss ich nicht mehr reden, die erwarte ich einfach von der Mannschaft, die anderen Dinge sind wir im Training jetzt verstärkt angegangen“, so Milanovic.

Luft nach oben

Läuferisch, spielerisch und kämpferisch habe die Mannschaft auf jeden Fall Luft nach oben. Inzwischen trainierten auch das Landesliga– und das Bezirksligateam getrennt voneinander, anders als in der Vorbereitung. „Es wird immer wieder den einen oder anderen Spieler geben, der eine Chance in der Landesliga verdient hat. Das werden wir dann sehen“, ist Milanovic überzeugt.

Wichtige Spieler wieder dabei

Zudem kehrten wichtige Spieler wieder zurück in den Kader. Julian Haug, Dominik Ludwig und auch Philipp Fischer sind für die Laupheimer kaum zu ersetzen. Das sei in Straßberg nicht zu übersehen gewesen. Alle drei dürften gute Chancen haben, in die Mannschaft zurückzukehren.

Fehlen wird neben dem mit einem doppelten Bänderriss ausfallenden Stefan Steinle auch Trung Hieu Doan, der noch im Urlaub ist. Ansonsten kann Milanovic aus dem Vollen schöpfen und setzt auf eine deutliche Leistungssteigerung seines Teams.

Offensivstarker Gegner

Mit welcher Taktik er die Partie gegen Riedlingen angehen wolle und ob es möglicherweise noch weitere Personalwechsel geben werde, da will sich der Olympia–Coach noch nicht äußern. Nur so viel: Riedlingen sei eine offensivstarke Mannschaft, die im Angriff ihre besonderen Qualitäten und Einzelspieler habe.

Zuletzt traf Dennis Altergot beim 5:7 in Mietingen immerhin viermal. Da müsse man dagegenhalten, aber grundsätzlich gehe es darum, das Spiel selbst in die Hand zu nehmen und zu dominieren. Defensiv scheint der TSV anfällig, weil die Mannschaft eher das Spiel nach vorn bevorzuge. Dies gelte es für die Olympia zu nutzen, ohne die eigene Kompaktheit im Abwehrbereich zu vernachlässigen.