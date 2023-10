Mit einer großen Portion Selbstvertrauen erwartet der FV Olympia Laupheim in der Fußball-Landesliga den FV Ravensburg II zum Heimspiel am Samstag um 15.30 Uhr im Olympia-Stadion. Schließlich haben die Blau-Weißen zuletzt beim Tabellenführer TSG Balingen II gewonnen.

Milanovic sieht kaum Anlass für Änderungen

Genau da soll die Mannschaft, wenn es nach Trainer Predrag Milanovic und auch den Laupheimer Anhängern geht, weitermachen. Weitere drei Punkte nach einem guten Spiel wollen alle von der Olympia sehen.

„Wir haben jetzt den Anfang gemacht, mit Ravensburg II kommt erneut eine spielstarke Mannschaft auf uns zu, die uns liegen müsste“, so Milanovic, der nicht nur insgeheim auf eine Serie seines Teams setzt, sondern dies auch offen kommuniziert. „Wenn wir da oben noch reinwollen, müssen wir dieses und auch die kommenden Spiele positiv gestalten“, betont Milanovic, der auch keinen Anlass sieht, seine Mannschaft groß zu ändern.

Mehr Konstanz reinbringen

Bis auf die Langzeitverletzten seien alle Mann an Bord. In der abgelaufenen Trainingswoche habe man den Schwerpunkt auf das Läuferische und Kämpferische gelegt, ohne das Spielerische komplett zu vernachlässigen. Bestimmte Spielformen seien dazu prädestiniert.

„Wir wollen einfach mehr Konstanz in unsere Leistungen bringen, das zweite Gesicht, das wir schon im nächsten Spiel nach einem Erfolg manchmal gezeigt haben, soll ad acta gelegt werden.“

Kader mit jungen Spielern und Routiniers

Aktuell steht die Olympia auf Rang acht mit Tuchfühlung nach oben. Dort ist der Gegner vom Samstag schon angekommen. Der Oberliga-Nachwuchs ist derzeit Tabellenvierter. Die Gäste absolvieren innerhalb einer Woche ihr zweites Auswärtsspiel. Vor Wochenfrist gelang ein 4:2-Sieg beim FC Albstadt, der eine Woche zuvor noch mit 2:0 in Laupheim gewonnen hatte.

Neben vielen jungen Spielern hat der seit dieser Saison amtierende Trainer Thomas Gadek auch den einen oder anderen Routinier im Kader, allen voran Martin Bleile, der schon auf seinen vorhergegangenen Stationen in Weingarten oder Oberzell für Tore gut war. Auch in Albstadt gelangen Bleile zwei Treffer.

Auch Stärken im Zentrum

„Ich kenne Bleile und kenne auch den Trainer Gadek. Insofern wissen wir schon in etwa, was auf uns zukommt“, sagt Milanovic, der den Gegner in dieser Saison noch nicht beobachten konnte. Dennoch will der Laupheimer Coach nicht sehr viel an der taktischen Ausrichtung andern. Also wird weiter mit Dreier-/Fünferkette und nur einem echten Stürmer gespielt.

Marcello Mignemi in vorderster Reihe soll wieder mit Flanken und Pässen gefüttert werden. Lukas Engel und vermutlich auch Hannes Schacher fallen diese Aufgaben weitgehend zu. Aber auch im Zentrum hat die Olympia ihre Stärken, die der Gegner verteidigen müsse. Ebenso bei Standards könne die Kopfballstärke einzelner Laupheimer Spieler zum Tragen kommen.