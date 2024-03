Drei Spiele, drei Siege (10:0 Tore): Das ist die bisherige Bilanz des FV Olympia Laupheim in der Fußball-Landesliga in diesem Jahr. Nur ein Punkt beträgt der Rückstand des Tabellendritten auf den FV Ravensburg II, der schon ein Spiel mehr absolviert hat und Aufstiegsrelegationsrang zwei belegt. Am Samstag gastiert die Olympia beim Verbandsliga-Absteiger FC Wangen (Anstoß: 14 Uhr), gegen den es in der Hinrunde einen 3:2-Sieg gab.

Przibille erwartet ein spannendes Spiel

Im Stadtderby landeten die Laupheimer zuletzt einen souveränen 3:0-Heimerfolg gegen den SV Sulmetingen. „Der Derbysieg war wichtig für die Moral und auch das wir unsere Serie fortsetzen konnte“, sagt Olympia-Cheftrainer Thomas Przibille. „Da gilt es jetzt weiterzumachen. Wir fahren nach Wangen, um drei Punkte zu holen.“

Przibille erwartet ein spannendes Spiel. „Wangen hat eine ähnliche Spielkultur wie wir, der FCW setzt auch auf spielerische Akzente. Daher werden zwei ähnliche Systeme aufeinandertreffen“, so der 46-Jährige.

FCW mit nur einem Punkt aus den letzten zwei Spielen

Für die Wangener lief das Jahr 2024 in der Landesliga unterdessen bislang nicht so gut wie für die Olympia. Nach dem Sieg gegen Heimenkirch (3:2) holte der FCW aus den vergangenen beiden Spielen nur noch einen Punkt, vor Wochenfrist setzte es eine 2:3-Niederlage gegen den TSV Riedlingen.

„Damit befasse ich mich nicht. Ich schaue nur auf uns. Wir haben gut trainiert, an unseren Stärken gearbeitet“, sagt Przibille. „Wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir als Sieger vom Platz gehen werden.“

Eine Veränderung in Olympias Startelf

Eine Veränderung in Laupheims Startelf wird es im Vergleich zur Vorwoche geben, da Dominik Ludwig aus privaten Gründen nicht zur Verfügung stehen wird.

„Wer für ihn im Sturm spielen wird, ist noch offen“, so der Olympia-Coach.